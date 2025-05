Nos EUA, gripe aviária atingiu 170 milhões de aves e fez preço do ovo disparar

A gripe aviária que foi detectada em uma granja comercial no Brasil pela primeira vez nesta semana atingiu quase 170 milhões de aves e 783 granjas comerciais nos Estados Unidos desde 2022, quando o surto começou, e causou uma alta recorde nos preços dos ovos.

Os efeitos, no entanto, começam a diminuir depois de três anos. Segundo dados do Usda (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos), em abril o número de detecções foi de 1 milhão, uma queda expressiva em relação às 12,6 milhões em fevereiro. Em granjas comerciais, houve a confirmação de três focos da doença, ante 12 em março e 59 em fevereiro.

A divulgação nesta sexta-feira (16) pelo Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) da contaminação em Montenegro (RS) fez a China, a União Europeia e a Argentina suspenderem por 60 dias as importações de proteína de frango do Brasil, maior exportador da categoria no mundo.

Para contornar os efeitos da crise por lá, os Estados Unidos já anunciaram grandes investimentos no setor, fizeram disparar as importações de ovos do Brasil, antes usados apenas para ração animal, e também avaliam flexibilizar regras sanitárias.

Segundo dados divulgados na terça-feira (13) pelo US Bureau of Labor Statistics, o preço médio de ovos de todos os tamanhos caiu 12,7% em abril, queda mensal mais acentuada desde março de 1984 e a primeira desde outubro do ano passado.

Ainda assim, os preços continuam próximos de máximas históricas devido ao surto da gripe aviária e o consequente abate de galinhas poedeiras, tipo mais afetado. O preço médio de abril para uma dúzia de ovos grandes foi 79% maior do que no mesmo mês de 2024, quando custava US$ 2,86.

A escalada dos preços ao longo de 2024, inclusive, foi um dos principais argumentos do então candidato Donald Trump para criticar a condução econômica do governo Joe Biden.

Por isso, a redução do preço dos ovos tem sido um ponto de atenção para o governo atual. Em fevereiro, os EUA lançaram um plano de US$ 1 bilhão (R$ 5,6 bilhões) para conter a doença e a inflação do produto, incluindo medidas para evitar a propagação do vírus e pesquisas sobre vacinas.

Do montante, US$ 500 milhões seriam dedicados a medidas de biossegurança, US$ 400 milhões para auxiliar produtores rurais afetados e US$ 100 milhões para o desenvolvimento de racionais. Na ocasião, a secretária de Agricultura dos EUA, Brooke Rollins, também disse que reduziria burocracias regulatórias e exploraria opções de importação temporárias.

“O governo Biden pouco fez para lidar com as repetidas epidemias e a alta dos preços dos ovos decorrentes delas. O governo Trump, no entanto, leva isso a sério”, escreveu ela no anúncio.

Desde então, os EUA também aumentaram as importações de ovos da Coreia do Sul, Turquia e Brasil.

Segundo dados divulgados pela ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal) nesta segunda-feira (12), as exportações brasileiras de ovos aumentaram 271% para 4.300 toneladas métricas em abril, impulsionadas pela forte demanda de importadores nos Estados Unidos e no Japão. As exportações totais de ovos nos primeiros quatro meses de 2025 atingiram 13 mil toneladas, um aumento de quase 134% em comparação com o mesmo período do ano passado.

A inflação também chamou a atenção para a concentração do setor nos EUA. A Cal-Maine Food, que controla cerca de 20% do mercado e fornece para varejistas como Walmart, está sendo investigada pelo Departamento de Justiça. No trimestre encerrado em 1º de março, a empresa relatou um lucro três vezes maior, de US$ 508,5 milhões.

No Brasil, caso o foco não seja contido rapidamente, o impacto será intenso, já que o setor emprega mais de 500 mil pessoas, exporta US$ 10 bilhões anualmente e tem 35% do mercado mundial.

ENTENDA A GRIPE AVIÁRIA

O QUE É O H5N1?

É uma variante do vírus da gripe comum, integrante da família influenza. A variação H5N1 é comum em aves.

QUAL A LETALIDADE EM AVES?

Extremamente alta, segundo o professor da Faculdade de Medicina Veterinária da USP Paulo Eduardo Brandão. O vírus é transmitido rapidamente, e o número de mortes costuma ser ainda maior em granjas, que concentram muitos animais em um espaço pequeno.



ESSE VÍRUS É NOVO?

Não. Um ancestral dele é conhecido desde 1996 por infectar gansos. No Brasil, há registro de casos em animais silvestres desde 2023.



É SEGURO CONSUMIR CARNE E OVOS DE AVES?

Sim. Comer produtos de um animal contaminado não transmite o vírus para humanos.



O VÍRUS PODE CONTAMINAR HUMANOS DE ALGUMA FORMA?

A forma de transmissão da influenza é via gotículas aerossóis de espirros e fezes. Assim, há uma pequena chance de isso acontecer por meio do contato direto com animais vivos contaminados ou locais de criação.



OUTROS ANIMAIS PODEM SER INFECTADOS?

Nos Estados Unidos, já houve registro de infecção de bovinos, e pessoas contraíram a doença após contato com o gado. No Chile, houve contaminação de leões marinhos.



O QUE FEZ O GOVERNO BRASILEIRO?

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) decretou emergência zoossanitária por 60 dias no município de Montenegro (RS). A pasta também trabalha no rastreio da produção do estabelecimento onde foi confirmado o caso.



POR QUE O VÍRUS PODE GERAR EMBARGOS COMERCIAIS?

Os países têm políticas de suspensão de importações de lugares onde houve detecção de gripe aviária para evitar a entrada do vírus em zonas livres da doença.



A SITUAÇÃO PODE SAIR DE CONTROLE?

Sim. Para a veterinária especialista em zoonoses Paula Giaffone, os Estados Unidos são um exemplo negativo. “Nos EUA, a situação está realmente complicada, o vírus se espalhou por granjas, atingiu rebanhos leiteiros e é encontrado até em testes de água, nos sistemas de distribuição de água.”

HÁ REFLEXOS PARA O CONSUMIDOR?

A gripe aviária já levou ao sacrifício de mais de 160 milhões de aves nos Estados Unidos e é um dos principais fatores responsáveis pela alta no preço dos ovos no país.