Nome sujo: onde consultar, como resolver + 5 dicas

Você está com o nome sujo? Neste conteúdo te contamos como fazer a consulta do seu CPF e também como resolver pendências financeiras. Vem conferir!

Muitas vezes imprevistos acontecem e as dívidas podem acabar se acumulando. Seja por conta do desemprego, de uma emergência ou até mesmo de despesas inesperadas. Quando há irregularidades em um pagamento, o famoso “nome sujo” pode acontecer.

E atire a primeira pedra quem nunca passou por dificuldades financeiras, certo? Se você está inadimplente e gostaria de resolver essa situação, neste conteúdo vamos te ajudar a trilhar o caminho para limpar seu nome.

Vem com a gente entender o que significa estar com o nome sujo, quais as consequências e também como resolver essa situação!

O que significa estar com o nome sujo?

Dizer que uma pessoa está com o “nome sujo” é uma maneira popular de descrever a negativação do nome. Isso ocorre quando o CPF de uma pessoa é listado nos serviços de proteção ao crédito por falta de pagamento.

Por isso é importante se atentar: sempre que alguém adquire um produto ou serviço e não cumpre com o pagamento pode ter o nome negativado.

Como saber se meu nome está sujo?

O meio mais fácil de saber se você está com o nome sujo é consultando seu CPF no serviços de proteção ao crédito. A consulta é bem fácil, vamos te mostrar a seguir como consultar seu CPF de forma gratuita e de forma paga:

Boa Vista SCPC

Para realizar a consulta do seu CPF no Boa Vista é preciso apenas realizar um cadastro. Você terá acesso ao seu score e também ao Consumidor Positivo, um banco de dados com histórico de pagamentos. Tudo de forma gratuita.

SPC Brasil

Deseja uma consulta completa? O SPC é a opção certa então. Os dados apresentados são fornecidos por vários birôs de crédito, dessa forma é possível também ver protestos em cartório, consulta ao seu nome e registro de cheques. A consulta é paga.

O que acontece quando uma pessoa está com o nome sujo?

Estar com o nome sujo pode trazer consequências negativas. Pois é, isso ocorre porque é muito comum que os mais diversos tipos de empresas realizem o que chamamos de consulta ao CPF.

Com essa consulta, as empresas podem ver como é o comportamento de um consumidor. Com base na avaliação do CPF, as empresas e instituições financeiras determinam se farão ou não a concessão de crédito.

Dessa forma, a negativação de um dívida no seu nome pode:

Dificultar a criação de crediários em lojas;

Diminuir o seu score;

Impedir a aprovação de financiamento e empréstimos;

Ter resposta negativa ao solicitar um cartão de crédito ou aumento de limite.

O que acontece com uma dívida após 5 anos?

Há quem diga que após 5 anos, uma dívida some e os problemas relacionados a ela também. Porém, isso não é verdade. Conhecida popularmente por “caducar”, uma dívida após 5 anos de fato prescreve, porém isso não significa que ela deixa de existir.

Dívidas caducas, de fato, deixam de ser registradas no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito. No entanto, elas ainda existem e podem ser amigavelmente cobradas.

E embora elas não apareçam mais nos órgãos de proteção ao crédito, elas ainda constarão em seu histórico financeiro. Isso significa que a instituição em que a dívida se encontra ainda pode causar restrições internas a você.

Por isso, é tão importante realizar o pagamento das suas dívidas – mesmo as caducas.

Desvantagens do nome sujo

Acima mencionamos algumas das consequências de estar com o nome sujo, mas elas não param por ali. Além do que já foi citado, você pode também pode ter dificuldade ao abrir uma conta-corrente.

E em casos de contas que já estão ativas, tanto o cheque especial quanto talões de cheques podem ser cancelados. Isso pode ocorrer mesmo que a dívida em questão não esteja relacionada à instituição financeira. Problemão, né?

Embora essas situações possam parecer distantes da sua realidade atual, esses recursos geralmente se fazem necessários em momentos inesperados. Por isso, estar com o CPF regularizado é tão importante!

Como limpar o nome?

Existem duas formas de limpar o seu nome: realizando o pagamento total da sua dívida ou partindo para a renegociação.

Se você tem a possibilidade de realizar o pagamento à vista, isso é perfeito! Porém, sabemos que a realidade da maior parte das pessoas endividadas não condiz com o pagamento à vista. Nesse cenário, a renegociação é a bola da vez!

Se você quer negociar, nós recomendamos a renegociação online! Dessa forma, você pode, além de parcelar, ter descontos incríveis. E o melhor de tudo é que não precisa sair de casa ou enfrentar filas. É tudo online e com zero burocracia!

E olha só, realizando o pagamento da primeira parcela do seu acordo de quitação (ou o pagamento da parcela única), seu nome será retirado dos serviços de proteção ao crédito em até 5 dias úteis! Maravilha, né?

Porém, antes de renegociar uma dívida, lembre-se de verificar como o seu orçamento estará nos próximos meses. Não adianta dar “um passo maior do que a perna” e acabar deixando de pagar a negociação, combinado?

5 dicas de como manter seu nome limpo

Se você pretende limpar seu nome ou se já tem o nome limpo, aqui vão algumas dicas para que você possa se manter nessa situação. Afinal, nada melhor do que ter sossego na vida financeira, não é mesmo?

Planeje seus gastos, pode ser em uma planilha ou até mesmo em um app. Mantenha suas compras parceladas com o pagamento sempre em dia. Se possível, não empreste seu CPF para que terceiros façam compras em seu nome. Não abuse dos gastos no cartão de crédito. Tente resistir a tentação de realizar compras de produtos ou serviços desnecessários.

Conclusão

Viu só como é possível reconquistar o nome limpo? Com um pouco de disciplina, organização e uma ajudinha na negociação tudo se ajeita!

A gente mostrou aqui que é possível se livrar das pendências e sair do sufoco. Agora é sua vez de colocar nossas dicas em prática e conquistar sua estabilidade financeira!