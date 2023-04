Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE

O nível da ocupação – porcentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar – saiu de em 57,2% no trimestre até dezembro de 2022 para 56,1% no trimestre até março de 2023. No trimestre terminado em março de 2022, o nível da ocupação era de 55,2%.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Estadão conteúdo