Não queremos usar dinheiro público, mas prioridade é ressarcir aposentado, diz ministro sobre INSS

MARIANA BRASIL

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, disse em entrevista nesta quinta-feira (29) que o governo federal quer evitar o uso de dinheiro público no ressarcimento dos aposentados prejudicados pelos desvios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), mas que a prioridade é devolver os valores descontados.



“Vamos até o máximo possível para não colocar dinheiro público, dos impostos, das pessoas, do Tesouro Nacional nessa conta”, disse o ministro. “O primeiro objetivo é que os aposentados e pensionistas sejam ressarcidos e depois gente vai em busca desses recursos para que o Tesouro também seja ressarcido.”

O governo já havia informado que poderia usar os recursos do Tesouro Nacional no processo de ressarcimento dos aposentados e pensionistas prejudicados, embora o objetivo inicial fosse usar os valores apreendidos das associações envolvidas no esquema para fazer as devoluções.



“Não é um interesse do governo pegar esse dinheiro do Tesouro para ressarcir. O interesse nosso é ir até as últimas consequências das pessoas que fraudaram. Que têm iates, lamborghini, ferraris, dinheiro fora do Brasil em paraísos fiscais, ir atrás desses recursos”, disse.



Na entrevista ao programa Bom dia, Ministro, Wolney afirmou ainda que o processo de restituição dos beneficiários faz parte da inauguração de “uma nova fase do INSS”, além de visar recuperar a credibilidade do Instituto e da confiança dos cidadãos na Previdência Social após o escândalo.



A partir desta sexta-feira (30), as agências dos Correios também passarão a prestar atendimento aos aposentados. Até o momento, as pessoas puderam contestar os descontos em seus benefícios pelos dois canais oficiais disponibilizados pelo Instituto: o site e aplicativo Meu INSS e a central de telefone 135.



De acordo com o ministro, ele e o presidente do INSS, Gilberto Waller, comparecerão a agências de Pernambuco para acompanhar este primeiro dia de atendimentos presenciais. “Eu recomendei ao presidente dos Correios [Fabiano Silva dos Santos] um atendimento acolhedor e com paciência”, disse Wolney.



Em suas falas, o ministro também comentou a intenção de que as restituições sejam concluídas antes da previsão de 31 de dezembro deste ano, dada por Waller em reunião do CNPS (Conselho Nacional da Previdência Social) da última terça-feira (27).