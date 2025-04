Não há vencedor numa guerra de tarifas, diz Xi, ao elevar taxação dos EUA a 125%

NELSON DE SÁ

PEQUIM (FOLHAPRESS)



O líder da China, Xi Jinping, afirmou nesta sexta (11), segundo relatos da agência Xinhua e da rede CCTV, que “não há vencedores em uma guerra de tarifas, e ir contra o mundo só levará ao autoisolamento”.

As declarações foram dadas na Casa de Hóspedes Diaoyutai, durante encontro com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanchez, em visita a Pequim.

Também nesta sexta, o Ministério das Finanças afirmou que a China vai aumentar no sábado as tarifas sobre produtos americanos de 84% para 125%, em resposta à mais recente escalada dos EUA.

O porta-voz do Ministério das Finanças, em declaração publicada no site do órgão ao anunciar o aumento da taxação para 125%, acrescentou:

“Diante do fato de que, no atual nível de tarifas, não há possibilidade de aceitação pelo mercado de produtos dos EUA exportados para a China, se o lado americano continuar a impor tarifas sobre produtos da China exportados para os EUA, o lado chinês vai ignorá-las.”

No encontro com Sanchez, Xi afirmou que seu país “não teme qualquer supressão injusta”, após citar que, por mais de 70 anos, “o desenvolvimento da China se baseou em autossuficiência e trabalho duro, nunca em presentes alheios”.

Segundo ele, “somente por meio da solidariedade e cooperação de todos os países será possível manter a paz e a estabilidade mundiais”, apontando a “situação caótica internacional”.

Diante desse quadro de “múltiplos riscos e desafios sobrepostos”, o líder chinês disse que se torna “mais proeminente o desenvolvimento sólido e estável das relações sino-ocidentais”, citando a Espanha e a União Europeia.