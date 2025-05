‘Não há demanda de espaço fiscal para projetos novos’, afirma Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira, 15, que o governo está discutindo medidas pontuais para o cumprimento da meta de resultado primário de 2025. Ele negou a discussão sobre abertura de espaço fiscal para novos projetos. “Não há demanda de espaço fiscal para projetos novos”, pontuou em conversa com jornalistas.

Segundo fontes ouvidas pelo Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o Palácio do Planalto analisa uma série de medidas para alavancar a popularidade do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nos próximos meses. Estão nessa lista de propostas em estudo no governo o novo Vale Gás, uma linha de crédito para entregadores por aplicativo e um programa no Ministério da Saúde para uso de estrutura de hospitais particulares para cirurgias do SUS.

Haddad negou a existência de “pacote” e também falou em “medidas corriqueiras” da administração pública.

Ele reforçou repetidas vezes que não há discussão para abrir espaço fiscal para novos gastos.

“Não tem estudo, não tem demanda, não tem pedido, não tem nada. O orçamento do ano que vem não está sendo discutido. Estamos discutindo o cumprimento da meta fiscal”, declarou o ministro.

Novos projetos

Haddad negou o eventual interesse de outros ministérios por espaço orçamentário para novos projetos ou iniciativas. Ele também reforçou que o Projeto de Lei Orçamentária de 2026 ainda não está sendo tratado. “Orçamento de 2026 começa a ser discutido no final de junho e início de julho”, declarou.

Mais cedo, o ministro de Desenvolvimento Social, Wellington Dias, e fontes de diferentes alas do governo, negaram a intenção de elevar o valor do Bolsa Família no próximo ano, ressaltando que não há estudos em andamento no governo para elevar o benefício em 2026.

Haddad ressaltou que não “há demanda, estudo, pedido de orçamento” para Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). “Não há da parte do MDS pressão sobre a área econômica para nenhuma iniciativa nova”, mencionou.

O ministro disse ainda que vai apresentar ao presidente Lula na semana que vem “questões pontuais” para cumprimento da meta de resultado primário de 2025. “Todas medidas que forem tomadas terão o mesmo tipo de procedimento do ano passado, vamos cumprir a meta”, afirmou me conversa com jornalistas.

Estadão conteúdo