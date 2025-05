Médicos acusam Israel de ataques que mataram mais de 100 palestinos em Gaza

ROMA, ITÁLIA (FOLHAPRESS)

O papa Leão 14 deu a bênção apostólica ao santuário e aos devotos de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, durante audiência concedida no Palácio Apostólico do Vaticano ao cardeal brasileiro Raymundo Damasceno Assis.



O arcebispo de Aparecida foi o segundo cardeal brasileiro atendido individualmente pelo papa, já que na segunda (12/5) o pontífice esteve com dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro.



“Foi uma visita de cumprimento ao papa Leão 14”, explicou dom Raymundo Damasceno à Folha. Ele não pôde votar no conclave que elegeu Leão 14 na semana passada, por ter 88 anos, oito a mais que a idade limite. No entanto, participou das congregações dos cardeais, as reuniões preparatórias da cerimônia.



À tarde, o papa recebeu em audiência outro cardeal brasileiro, dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre. Dom Jaime também é presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho (Celam).



Junto com ele participou da audiência o secretário-geral da Celam, monsenhor Lizardo Estrada Herrera, bispo auxiliar de Cusco, no Peru.



Uma audiência do papa com alto simbolismo, nesta quinta, foi a concedida ao arcebispo-maior de Kiev. Sviatoslav Shevchuk reforçou o convite feito a Leão 14 para visitar a Ucrânia. “Acreditamos que a visita do papa pode contribuir para parar a guerra”, disse o arcebispo, chefe da igreja greco-católica ucraniana.



“Estou com o povo ucraniano”, disse o papa. “A Santa Sé continua e continuará a apoiar toda iniciativa e criar as condições necessárias para o diálogo, e apoiará o povo ucraniano neste momento terrível da história.”



O papa teve um encontro, pela manhã, com representantes dos irmãos lassalistas, seguidores da obra educacional de Giovanni Battista de La Salle, reformador do ensino religioso no século 17.