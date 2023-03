‘Não cresceu nada’, diz Lula sobre PIB de 2022

ara o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, desaceleração da economia em 2022 está relacionada com uma reação do Banco Central ao aumento de gastos no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta, 2, que o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) mostra que a economia brasileira não cresceu “nada” no ano passado. Segundo ele, o compromisso agora é fazer o País voltar a crescer e fazer investimentos, para gerar empregos e renda. “A economia brasileira não cresceu nada, nada, no ano passado. Então, o desafio que temos agora é fazer a economia voltar a crescer, e temos que fazer investimentos”, disse. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, desaceleração da economia em 2022 está relacionada com uma reação do Banco Central ao aumento de gastos no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Houve uma reação do Banco Central às atitudes do governo anterior no período eleitoral”, afirmou. “Tudo que nós estamos fazendo agora é para reverter esse quadro.” Leia também Anvisa aprova nova vacina para a dengue

