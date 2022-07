Meta tem lucro por ação abaixo do esperado e tem queda anual inédita em receita

Em média, no mês de julho, o número de usuários ativos diariamente no Facebook, operado pela Meta, foi de 1,97 bilhão, o que representa um recuo anual de 1%

A Meta decepcionou os mercados com lucro por ação abaixo do esperado e queda anual inédita na receita. No segundo trimestre de 2022, o lucro por ação ficou em US$ 2,46, aquém da expectativa de US$ 2,54 por analistas do FactSet. Após o resultado, a Meta caía 3,70%, às 18h04 (de Brasília), no mercado after hours em Nova York.

O lucro total da companhia foi US$ 6,687 bilhões no período e a receita, de US$ 28,822 bilhões. Houve queda de 36% e 1%, respectivamente.

“Foi bom ver uma trajetória positiva em nossas tendências de engajamento neste trimestre provenientes de produtos como Reels e nossos investimentos em inteligência artificial”, afirma em nota o fundador e CEO da Meta, Mark Zuckerberg.

Para o terceiro trimestre do ano, a Meta diz esperar que a receita total fique entre US$ 26 bilhões e US$ 28,5 bilhões. Se concretizado, o resultado será de queda trimestral no indicador.

“Essa perspectiva reflete a continuação do ambiente de fraca demanda por publicidade que experimentamos ao longo do segundo trimestre, que acreditamos estar sendo impulsionado por uma incerteza macroeconômica mais ampla”, justifica a companhia. A receita do Reality Labs nos próximos três meses também deve ser menor que o do segundo trimestre.

*Com informações da Dow Jones Newswires.

Estadão Conteúdo