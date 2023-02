Mais velhos têm mais dificuldade em recuperar renda perdida na pandemia, diz pesquisa

O índice cai para 69% entre pessoas na faixa de 45 a 59 anos e 64% entre trabalhadores de 35 a 44 anos

Cerca de 60% dos brasileiros das classes A, B e C que perderam renda na pandemia ainda não conseguiram recuperar ganhos, segundo pesquisa do C6 Bank com o Ipec.

A dificuldade em recuperar renda é mais comum entre brasileiros mais velhos. Cerca de 77% dos entrevistados na faixa acima dos 60 anos dizem que não retomaram a renda do período pré-pandemia. O índice cai para 69% entre pessoas na faixa de 45 a 59 anos e 64% entre trabalhadores de 35 a 44 anos.

Entre os 2.000 entrevistados na primeira quinzena de fevereiro, 43% dizem ter perdido renda durante a pandemia, enquanto outros 40% mantiveram os ganhos.

Uma parcela de 6% teve aumento na renda salarial, mas 11% relataram que não tinham renda nem antes nem durante o período de isolamento.