Mais de R$ 9 bilhões ainda estão esquecidos nos bancos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Cerca de R$ 9,13 bilhões ainda estão esquecidos em instituições financeiras, segundo dados do SVR (Sistema de Valores a Receber), atualizado nesta terça-feira (13) pelo Banco Central.



Do montante disponível para resgate, R$ 6,9 bilhões pertencem a pessoas físicas e R$ 2,1 bilhões a pessoas jurídicas. No total, cerca de 42 milhões de pessoas físicas e 4,3 milhões de empresas ainda têm valores a receber.



Desde o início do programa, cerca de R$ 10 bilhões já foram devolvidos aos beneficiários, enquanto o volume total de recursos esquecidos, incluindo valores já resgatados e ainda disponíveis, chega a R$ 19,2 bilhões.



A maior parte dos beneficiários (62,19%) têm até R$ 10 para receber. Outros 25,94% possuem entre R$ 10,01 e R$ 100, enquanto 10,05% têm entre R$ 100,01 e R$ 1.000.

Apenas 1,82% tem valores acima de R$ 1.000,01.



Esses recursos podem ter sido esquecidos em de contas-corrente ou poupanças encerradas com saldo, tarifas cobradas indevidamente, consórcios não resgatados, cotas de cooperativas de crédito, entre outros motivos.



O resgate pode ser feito a qualquer momento, sem prazo final, diretamente pelo site oficial do Banco Central, mediante autenticação e apresentação de uma chave Pix para recebimento.



COMO CONSULTAR OS VALORES ESQUECIDOS?



Vá ao site do BC no seguinte link: https://www.bcb.gov.br/meubc/valores-a-receber.

– Clique em “Consulte valores a receber” ou “Acesse o Sistema de Valores a Receber”;

– Preencha os campos com o seu CPF ou CNPJ; data de nascimento ou abertura da empresa; transcreva os caracteres e clique em “Consultar”;

– Caso haja valores a receber, clique em “Acessar o SVR”;

– Faça login com a sua conta gov.br, é preciso ser nível prata ou ouro para acessar;

– Acesse “Meus Valores a Receber”;

– Leia e aceite o Termo de Ciência;



Ao solicitar o valor, o sistema vai informar orientações de transferência.



QUEM PODE TER DINHEIRO ESQUECIDO?



Qualquer pessoa física ou jurídica que teve relacionamento com bancos ou financeiras em algum momento poderá ter direito aos valores a receber.



O dinheiro a ser devolvido pelas instituições é referente a:

– Contas corrente ou poupança encerradas com saldo disponível

– Cotas de capital e rateio de sobras líquidas de ex-participantes de cooperativas de crédito

– Recursos não procurados de grupos de consórcio encerrados

– Tarifas cobradas indevidamente

– Parcelas ou despesas de operações de crédito cobradas

– Contas de pagamento pré ou pós-paga encerradas com saldo disponível

– Contas de registro mantidas por corretoras e distribuidoras encerradas com saldo disponível

– Outros recursos disponíveis nas instituições para devolução



COMO CONSULTAR VALORES DE PESSOAS FALECIDAS?



É necessário que um herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal faça a consulta e preencha um termo de responsabilidade. Após esse processo, é preciso entrar em contato com as instituições que possuem os valores e verificar como prosseguir.



Depois disso, os passos para a a consulta são os mesmos. Mas é necessário entrar com a conta gov.br do herdeiro ou sucessor e fornecer o número do CPF e a data de nascimento da pessoa que faleceu.



CNPJ INATIVO PODE CONSULTAR VALORES ESQUECIDOS?



O representante legal da empresa fechada pode entrar no sistema com a conta pessoal gov.br, que também deve apresentar nível de segurança prata ou ouro, e assinar um termo de responsabilidade para consultar os valores.



No SVR, será informado em qual instituição estão os valores da empresa com o CNPJ inativo, os dados de contato, a faixa e a origem do valor. Não é possível solicitar o dinheiro de forma direta pelo sistema do BC.



Após encontrar a instituição, o representante legal deve combinar a forma de apresentar a documentação necessária para comprovar sua identidade.