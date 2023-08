Mais de 6 milhões de contribuintes recebem a restituição do IR nesta semana

O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada pelo contribuinte na declaração de Imposto de Renda

Entramos na última semana de agosto e, com ela, na semana de pagamento do quarto lote de restituições do Imposto de Renda de 2023, que será pago na quinta-feira (31). De acordo com a Receita Federal, mais de 6,1 milhões de contribuintes receberão cerca de R$ 7,5 bilhões no total.

Do montante a ser restituído pelo Fisco, cerca de R$ 914,4 milhões serão pagos a contribuintes que têm prioridade no recebimento, como idosos, contribuintes com deficiência e quem optou por receber a restituição via Pix.

Este é o penúltimo lote da restituição a ser pago. O 5º e último está previsto para acontecer no dia 29 de setembro. O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada pelo contribuinte na declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por indicação de chave PIX.

Para saber se você tem dinheiro a receber da Receita Federal, basta acessar o site e clicar na opção “Meu Imposto de Renda”. Em seguida, basta clicar em “Consultar a Restituição”.

Novidades no Imposto de Renda

A Medida Provisória que aumenta o salário mínimo também traz novidades quanto ao Importo de Renda de Pessoa Física (IRPF). O texto aprovado isenta do IRPF, de forma permanente e já em 2023, quem recebe até R$ 2.112 por mês. Antes, a isenção valia para salários até R$ 1.903,98.

Também foi estabelecida a possibilidade de os contribuintes não isentos optarem por um desconto de R$ 528 em relação ao imposto devido, sem necessidade de comprovar despesas à Receita. Isso quer dizer que as pessoas físicas que recebem mensalmente até R$ 2.640, se decidirem por essa dedução simplificada, também não terão de pagar IRPF.