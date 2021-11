Live sobre educação financeira para crianças

O evento é gratuito e aberto para a toda família. A transmissão ocorrerá pelocanal do Youtube do Sicredi

Com o objetivo de gerar impacto positivo na sociedade por meio da educação financeira, o Sicredi celebra a 8ª edição da Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF), uma iniciativa do Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF), com ações voltadas ao tema em todo o país, buscando ampliar o impacto nas pessoas e comunidades. No dia 14 de novembro, a partir das 18h, a cooperativa, em conjunto com a Mauricio de Sousa Produções, promoverá a live Turma da Mônica e Educação Financeira. O evento é gratuito e aberto para a toda família. A transmissão ocorrerá pelo

canal do Youtube do Sicredi.

A participação da cooperativa na edição deste ano será norteada pela temática “Juntos a gente desenha uma vida mais próspera” mote do programa “Cooperação na Ponta do Lápis”. Implementado em 2020 de maneira conjunta entre as cooperativas, centrais e a Fundação Sicredi, a iniciativa busca levar educação financeira para os mais de 1,5 mil munícipios em 26 unidades federativas onde o Sicredi atua, apoiando diretamente os associados e as comunidades locais.

Educação financeira para 6,8 mil pessoas

A nível mais local, a Sicredi Planalto Central, atuante em 15 municípios nos estados de Goiás, oeste da Bahia, Minas Gerais e no Distrito Federal, beneficiou por meio do programa mais de 6,8 mil pessoas com suas ações em 2020.

“Acreditamos que o conhecimento e as pequenas atitudes podem fazer grandes mudanças nas comunidades. É por isso que desenvolvemos o programa Cooperação na Ponta do Lápis: queremos ajudar a transformar a vida financeira das pessoas nas comunidades em que atuamos levando mais informação, conhecimento e boas práticas para melhorar a nossa relação com o dinheiro”, afirma Pedro Caldas, presidente da Sicredi Planalto Central.