ITE-Facamp sobe 0,7%em dezembro, após alta de 0,4% em novembro

A média móvel trimestral do ITE-Facamp, que indica a tendência de curto prazo, avançou 0,5% no período findo em dezembro

O Índice de Tendência Econômica da Facamp (ITE-Facamp) avançou 0,7% na margem em dezembro, na série com ajuste sazonal, após alta de 0,4% em novembro. Na comparação interanual, o índice subiu 0,3% em dezembro, após um aumento de 4,5% no mês anterior.

Com o resultado, a média móvel trimestral do ITE-Facamp, que indica a tendência de curto prazo, avançou 0,5% no período findo em dezembro, de uma queda de 0,3% em novembro.

O indicador acumula alta de 9,0% em 12 meses.

“O comportamento do ITE-Facamp nos últimos três meses do ano reforça a desaceleração da atividade econômica ao longo de 2021, motivada, principalmente, pela reversão das políticas anticíclicas adotadas em 2020, pela escalada inflacionária e, consequentemente, pela queda do rendimento real do trabalho, mesmo num contexto de recuperação das ocupações”, avaliam os pesquisadores do Núcleo de Estudos da Conjuntura (NEC) da Facamp, em nota.

Estadão Conteúdo