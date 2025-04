Itaú Unibanco terá agente de investimentos baseado em IA generativa

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – O CEO do Itaú Unibanco, Milton Maluhy Filho, anunciou nesta terça-feira (29) que o banco terá o primeiro assistente de investimentos baseado em inteligência artificial generativa. O anúncio foi feito durante painel sobre o futuro das finanças mediado por João Malar no Web Summit Rio.

“A gente já vem trabalhando [no projeto] há mais de um ano e devemos começar a fazer os primeiros testes com o público neste trimestre, para começar a escalar ao longo do ano”, disse.

De acordo com ele, a iniciativa tem como objetivo transformar a experiência dos clientes, facilitando acesso a assessoria 24 horas por dia nos canais digitais do banco.

A primeira versão, focada na interação entre consumidores e o chat, será lançada para um grupo de investidores.

O objetivo é que eles avaliem como a IA generativa vai impactar a vida dos clientes que investem para que, com os resultados em mão, os próximos passos de desenvolvimento aconteçam.

“Hoje a gente tem insights e informações muito relevantes sendo produzidas por inteligência artificial. E nós, como banco, passamos a ser cada vez mais consultores dos nossos clientes”, disse.

De acordo com ele, essa relação se restringia às grandes empresas. Enquanto um profissional atendia cerca de 40 relacionamentos, hoje a inteligência artificial pode atingir 70 milhões de clientes com a atual estrutura de dados do banco, afirmou.

“A grande vantagem é que a gente combina informações diferentes, produtos, soluções, informações sobre o cliente, para dar contexto e facilitar o processo de tomada de decisão. Precisamos tirar a inteligência artificial do hype e criar aplicações práticas.”