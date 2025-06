Investimentos de R$ 100 bi por empresas francesas mostram recuperação do Brasil, afirma Gleisi

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência (SRI), Gleisi Hoffmann, afirmou neste domingo, 8, que investimentos de R$ 100 bilhões por parte de empresas francesas no Brasil são provas da “recente recuperação do País” durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No X, Gleisi disse que investimentos nos setores de produção, serviços e no mercado financeiro não estariam sendo feitos se “o mundo não tivesse percebido a grande mudança” com o retorno de Lula ao Executivo.

“Os investimentos de R$ 100 bilhões que empresas francesas decidiram fazer no Brasil são a prova mais recente da recuperação do País nestes dois anos e meio. Os investimentos na produção, serviços e na bolsa não estariam voltando se o mundo não tivesse percebido a grande mudança”, afirmou.

Após apresentar um balanço econômico, Gleisi afirmou que os números positivos ocorrem apesar dos “juros estratosféricos sobre a dívida pública”.