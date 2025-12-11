Inter apresenta pedido ao Fed para ampliar operações não bancárias nos EUA

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) informou nesta quinta-feira, 11, que a Costellis International Limited, o Inter & Co e o Banco Inter S A. apresentaram pedido para ampliar e formalizar suas operações nos Estados Unidos por meio de uma filial estrangeira licenciada Segundo documento publicado no Federal Register, o diário oficial norte-americano, as empresas buscam autorização para continuar exercendo atividades não bancárias consideradas permissíveis pela regulamentação do país.

O pedido envolve diversas subsidiárias ligadas ao grupo Inter, incluindo Inter US Finance, Inter US Management, Inter & Co US Advisors, Inter & Co Securities e Inter & Co Payments, todas sediadas em Miami. As atividades descritas incluem concessão e administração de crédito, gestão de ativos, consultoria de investimentos, corretagem de valores mobiliários e serviços de transferência de recursos.

A Costellis International Limited, sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, também aparece como uma das notificantes no processo, conforme listado pelo Fed.

O Fed abriu prazo até 26 de dezembro para o envio de comentários sobre o pedido, conforme previsto na seção 4 do Bank Holding Company Act. Após o período de consulta pública, o órgão poderá aprovar, rejeitar ou solicitar ajustes à proposta.

Estadão Conteúdo.