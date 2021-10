Inovação na saúde leva empresas e startups brasileiras a atuar na Espanha

Madrid, a capital da Espanha, foi selecionada para ser o centro das atividades, que receberá os novos negócios para internacionalização nos setores industrial, tecnológico e de serviços

Empresas e startups brasileiras com atuação em projetos desenvolvidos para o setor da saúde, as health techs, terão na próxima quinta-feira, 14/10, a oportunidade de expandir os negócios para a Europa por meio do programa Go-Global Go to Spain.

Madrid, a capital da Espanha, foi selecionada para ser o centro das atividades, que receberá os novos negócios para internacionalização nos setores industrial, tecnológico e de serviços.

A cidade de Barcelona e o município de Valência também compõem alguns dos polos de mercado para o projeto que é realizado por meio da parceria entre os programas ‘Go-Global’ da ACHA – Américas Continental Health Alliance, e o ‘Invest in Spain’ do ICEX – Spanish Institute for Foreign Trade & Investment”.

Go-Global Go to Spain

Para participar do programa que facilita a interação e a colaboração entre investidores internacionais e as empresas espanholas, os empresários ou empreendedores devem realizar projetos de impacto social através da otimização de soluções tecnológicas para o sistema de saúde em seus mais diversos ambientes, passando pela prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças.

O suporte oferecido pelo programa Go-Global conta com experts na LATAM e na Europa que são facilitadores nas etapas de crescimento das empresas dando respaldo no caminho da internacionalização das tecnologias da saúde latino-americanas.

Aos participantes, são prestadas diretrizes gerais sobre mercado, regulações locais, benefícios fiscais, concessões ou subsídios para empresas estrangeiras, financiamento, leis trabalhistas e previdenciárias, sistemas jurídico e financeiro, dentre outros procedimentos e orientações necessárias para se instalar uma empresa ou startup na Espanha.

Claudia Toledo é membro fundador da ACHA no Brasil e explica que a proposta de internacionalização vem crescendo a cada ano e o país tem negócios com grande potencial. “Estamos construindo um forte hub da saúde da América Latina atuando na Espanha e, nesse momento, vamos avançar com a realização do webinário gratuito que reúne grandes nomes do setor para falar sobre inovação, estratégia, tendências e aprendizados, além de mostrar como os empresários e empreendedores brasileiros podem fazer parte desse processo se estabelecendo na Europa”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As inscrições gratuitas para o evento online “Go to Spain – Madrid” estão abertas e podem ser feitas pelo site: https://acha.ecosistemas.health/event/go-global-go-to-spain/

O webinário será realizado no dia 14 de outubro, às 10 horas – horário de Brasília, pela plataforma Zoom com o apoio da Smart People, Assespro, Distrito, Inova HC e Albert Einsten.

Confira a programação:

10:00 – 10:05 – Abertura

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Claudia Toledo – Membro Fundador da ACHA / Diretora Geral da Elsevier Brasil/ Membro do Conselho Científico da SOBRASP

10:05 – 10:30 – Boas-vindas

A atração de talentos brasileiros na Espanha: o programa Rising up in Spain e o ecossistema de empreendedorismo no setor de Life Sciences. (Adrián Blanco, Chefe do LATAM Desk & Funding Department – ICEX-Invest na Espanha)

10:30 – 10:45 – Caso de sucesso

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Inovando, implementando e ampliando para a saúde! O caso de uma empresa que expande negócios para a Espanha

10:45 – 11:15 – Painel

Preparando-se para a próxima pandemia: avanços, lições e tendências e como a colaboração entre países pode apoiá-la (Robert Jansen – VP de Internacionalização da Assespro Nacional / Marco Bego – CIO da InovaHC / Luiz de Luca – Conselheiro & Advisor Setor Saúde). Moderado por Claudia Toledo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

11:15 – 11:45 – Inovação Aberta & Transformação da Saúde

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estratégias, melhores práticas e desafios (Bruno Pina – Diretor de Inovação Distrito / Fabricio Campolina –Diretor Sênior de Transformação da Saúde da J&J Medical Devices América Latina- Moderado por Claudia Toledo

11:45 – 12:00 – Apanhado Geral

Resumo da discussão do evento (Adrián Blanco, Chefe do LATAM Desk & Funding Department – ICEX-Invest na Espanha)