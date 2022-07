Inflação consolida novos hábitos de compra no supermercado

A quantidade de biscoitos na compra caiu 7%, enquanto o preço médio subiu 21%, ainda segundo a análise da Dotz

Joana Cunha

Mudança na frequência de idas ao supermercado, redução do número de produtos no carrinho e restrição de supérfluos, comportamentos típicos dos períodos de inflação e aperto na renda parecem ter se consolidado no varejo no primeiro semestre.

Segundo a Dotz, empresa de acúmulo de pontos em programas de fidelidade, a frequência de ida às lojas subiu 9%, com uma média 15% menor de produtos no carrinho em maio, na comparação com o mesmo mês do ano passado. O preço médio dos produtos, porém subiu 17%.

