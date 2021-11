Indicadores mostram desaceleração da indústria em setembro, avalia CNI

Emprego industrial ficou estagnado em relação ao mês anterior, faturamento caiu, utilização da capacidade instalação e rendimento médio do trabalhador seguem tendência de retração

Os Indicadores Industriais, calculado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), mostram um cenário pior para indústria em setembro em relação a agosto deste ano. O emprego da indústria de transformação, que vinha crescendo a taxas elevadas em 2021, desacelerou. O faturamento da Indústria caiu 1,5%. A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) caiu pela terceira vez seguida e o rendimento médio real segue tendência de retração.

Apesar disso, o gerente de Análise Econômica, Marcelo Azevedo, explica que os dados ainda são positivos no acumulado do ano. No recorte anual, o emprego cresceu 3,7%, a UCI continua acima de 80%, as horas trabalhadas na produção cresceram pela primeira vez desde janeiro de 2021 e a massa salarial real se mantém estável.

“Os dados mostram uma desaceleração no crescimento da indústria nesse terceiro trimestre. Esse quadro já é resultado da alta de juros, da inflação, da falta de insumos e da crise hídrica. Diante disso, … (Marcelo diz o que devemos fazer?)”, explica o economista.