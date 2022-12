Incertezas internas impedem Ibovespa de seguir alta externa

Na B3, as ações ligadas ao ciclo econômico reagem negativamente, ao passo que os juros futuros avançam.

O mês de dezembro começou com o Ibovespa em queda, indicando que o rali de fim de ano não será fácil. Nem mesmo a alta do petróleo, em meio ao avanço do relaxamento de restrições contra a covid-19 na China, e das bolsas do ocidente após dados dos Estados Unidos anima.

“Começou mal, mas pode melhorar”, afirma Edmar de Oliveira, operador da mesa de renda variável da One Investimentos, para quem o recuo do índice Bovespa sugere ser mais um ajuste à alta na véspera.

Outro ponto que pesa é a que a divulgação de nomes para a Economia no futuro governo ficará para semana que vem, assim como espera-se a conclusão da PEC da Transição. Além disso, o Produto Interno Bruto (PIB) fraco do Brasil no terceiro trimestre não ajuda. O PIB cresceu (0,4%) ante o segundo trimestre, menos do que a mediana de 0,6% das estimativas na pesquisa Projeções Broadcast.

“O PIB decepcionou um pouco. Por mais que se esperasse desaceleração, o mercado está aguardando notícias positivas, dado o numero de negativas notícias. O que mais surpreendeu é a parte de serviços, que continuou crescendo, enquanto o agro teve resultados ruins pela dinâmica do setor”, avalia Oliveira, da One.

Para Gustavo Cruz, economista e estrategista da RB investimentos, “a grande decepção talvez tenha sido o agronegócio.”. O PIB do agro caiu 0,9% no terceiro trimestre ante o segundo, tendo o maior recuo desde o período de julho a setembro de 2021 (-5,6%).

Apesar do PIB mais fraco que o esperado e por se tratar-se de um dado do ‘passado’, Cruz ainda não vê motivos para mudanças consideráveis nas projeção de crescimento do País. “Entendo que estamos olhando para o retrovisor, mas sabemos que do segundo trimestre para o terceiro houve enfraquecimento da atividade”, diz.

“O quarto trimestre deve rondar a estagnação, talvez algo mais fraco do que o projetado lá atrás. Porém, não significa que provocará grandes revisões nas projeções, pois boa parte do que será feito em 2023 ainda está indefinido pelo governo de transição”, afirma o economista da RB.

Ontem, o índice Bovespa subiu 1,42%, aos 112.486,01 pontos. “Fechou muito próximo do objetivo de ultrapassar os 113 mil pontos, quando pode ganhar maior tração”, observa em nota o economista Álvaro Bandeira. O ganho veio na esteira da sinalização do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), de que a PEC da Transição terá de ser desidratada para passar no Congresso Nacional.

Mas foi mesmo a clara indicação do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Jerome Powell, de que os juros poderão subir menos já em dezembro, que animou.

E hoje, saíram novos dados de atividade e de inflação nos EUA.

Os pedidos de auxílio-desemprego no país caíram 16 mil, na semana passada, a 225 mil, ante previsão de 235. Há pouco, saiu o PCE, índice de inflação predileto do Fed, que mostrou alta de 0,3% em outubro ante setembro, com avanço de 0,2% do núcleo do indicador, contra previsão de 0,3%. Os índices futuros de ações norte-americanos sobem, bem como as bolsas europeias.

“O comportamento dos mercados continua refletindo o otimismo com a relação a reabertura da economia chinesa e a sinalização de que o banco central norte-americano vai moderar o ritmo de alta dos juros”, resume em comentário matinal o economista-chefe do BV, Roberto Padovani.

Na B3, o mercado também avalia o Plano Estratégico 2023-2027 da Petrobras, apresentado ontem à noite, e fica de olho no encontro que a estatal faz hoje com analistas e investidores durante o Petrobras Day. Porém, nem mesmo a alta do petróleo e os números apresentados pela companhia estimulam ganhos das ações da estatal, dada a indefinição quando ao futuro da empresa no novo governo.

Às 11h05, o Ibovespa cedia 0,84%, aos 111.535,88 pontos, após recuar 1,10%, na mínima intradia dos 111.253,87 pontos e abertura em 112.478,68 pontos. Petrobras caía 0,90% (PN) e 0,79% (ON), enquanto Vale ON perdia 0,35%.

Das ligadas ao setor de consumo que estavam entre as maiores quedas estavam Cielo ON (-4,38%), Grupo Soma ON (-4,16%), Magazine Luiza (-4,40%), Lojas Renner (-3,89%).

Estadão Conteúdo