IGP-DI de janeiro cai 0,27%, ante alta de 0,64% em dezembro, afirma FGV

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou queda de 0,27% em janeiro, após uma alta de 0,64% em dezembro, divulgou nesta terça-feira, 6, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado do indicador ficou no piso do intervalo das previsões do mercado financeiro, que estimavam desde uma queda de 0,27% a alta de 0,12%, com mediana negativa de 0,10%, de acordo com as instituições ouvidas pelo Projeções Broadcast.

Com o resultado, o IGP-DI acumulou uma redução de 0,27% no ano. Em 12 meses, houve recuo acumulado de 3,61%, praticamente no piso da estimativas, de -3,60%.

A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem o IGP-DI. O IPA-DI, que representa o atacado, teve redução de 0,59% em janeiro, ante uma elevação de 0,79% em dezembro.

O IPC-DI, que apura a evolução de preços no varejo, subiu 0,61% em janeiro, após aumento de 0,29% em dezembro. Já o INCC-DI, que mensura o impacto de preços na construção, teve elevação de 0,27% em janeiro, depois da alta de 0,31% em dezembro.

O período de coleta de preços para o índice de janeiro foi do dia 1º ao dia 31 do mês.

Estadão Conteúdo