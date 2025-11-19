Menu
Economia
Há risco de crise financeira global por meio da bolha de IA nos EUA, diz ex-BC

Ex-dirigentes do Banco Central e FMI apontam valorização excessiva das ações ligadas à tecnologia e falta de avanços na governança global desde a crise de 2008

Redação Jornal de Brasília

19/11/2025 14h21

Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

Há risco de uma nova crise financeira global por meio da bolha de Inteligência Artificial (IA) nos Estados Unidos, considera Luiz Awazu Pereira, ex-diretor de Política Econômica do Banco Central e ex-secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda.

“Vemos todas as características de bolha, sem que sistema de governança global tenha melhorado desde a última grande crise financeira global”, afirmou Awazu, durante webinar da Fundação FHC nesta quarta-feira sobre “A economia internacional e o futuro do dólar”.

Otaviano Canuto, ex-diretor executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI) e ex-secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, também considera que o grau de valorização das ações de IA tem “ido muito além daquilo que seria imaginável a partir dos rendimentos”.

Segundo ele, por mais que a IA deixe efeitos sobre a economia real e o mundo, assim como a bolha da Internet, os preços das ações ainda não estão sendo traduzidos nos rendimentos das companhias.

