Há risco de crise financeira global por meio da bolha de IA nos EUA, diz ex-BC

Há risco de uma nova crise financeira global por meio da bolha de Inteligência Artificial (IA) nos Estados Unidos, considera Luiz Awazu Pereira, ex-diretor de Política Econômica do Banco Central e ex-secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda.
“Vemos todas as características de bolha, sem que sistema de governança global tenha melhorado desde a última grande crise financeira global”, afirmou Awazu, durante webinar da Fundação FHC nesta quarta-feira sobre “A economia internacional e o futuro do dólar”.
Otaviano Canuto, ex-diretor executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI) e ex-secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, também considera que o grau de valorização das ações de IA tem “ido muito além daquilo que seria imaginável a partir dos rendimentos”.
Segundo ele, por mais que a IA deixe efeitos sobre a economia real e o mundo, assim como a bolha da Internet, os preços das ações ainda não estão sendo traduzidos nos rendimentos das companhias.
Estadão Conteúdo