Guedes viaja no domingo para participar do Fórum Econômico Mundial, em Davos

O Diário Oficial da União confirma viagem do ministro da Economia, Paulo Guedes, a Davos, na Suíça, para participar do Fórum Econômico

O Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 20, confirma viagem do ministro da Economia, Paulo Guedes, a Davos, na Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial e de encontros e reuniões relacionados ao evento. De acordo com a publicação, o afastamento de Guedes do País para esses compromissos se dará no período de 22 a 27 de maio.

Na segunda-feira, 16, a pasta da Economia já havia informado da viagem de Guedes. Segundo o comunicado, na agenda do ministro estão previstas reuniões sobre crescimento sustentável, parcerias econômicas com a Ásia e o Pacífico, perspectivas da conjuntura econômica global e parcerias econômicas na América Latina.

O ministério ainda informou que Guedes “vai apresentar o Brasil como destino privilegiado para investimentos e como um país destacado para soluções de segurança energética e alimentar internacional”.

Estadão Conteúdo