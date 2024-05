Grupo Pão de Açúcar vende imóveis de sua sede em São Paulo por R$ 218 milhões

O Grupo Pão de Açúcar (GPA) afirmou na quinta-feira, 2, ter celebrado uma transação para a venda dos imóveis que compõem a sua sede administrativa localizada na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, na capital paulista.

O montante acordado totalizou R$ 218 milhões, sendo 82% do recebimento em 2024, e 18% em parcelas até março de 2026.

Segundo a companhia, a transação faz parte do “plano de redução da alavancagem financeira da companhia, iniciado em 2023, contribuindo para a redução da dívida líquida e reforço da sua estrutura de capital”.

O acordo inclui uma operação de Sale and Leaseback (venda seguida de aluguel do imóvel), representado apenas pela torre administrativa que compõem os imóveis, totalizando R$ 109 milhões, onde permanecerá a sede administrativa da companhia por meio de um contrato de locação pelo prazo inicial de 15 anos e um cap rate (taxa de capitalização) aproximado de 9%.

Contempla também a celebração de Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda no qual o GPA se comprometeu em vender, definitivamente, a parte da área anexa à torre administrativa, no valor total de R$ 109 milhões.

A companhia não informou no comunicado o nome do comprador.

Estão Conteúdo