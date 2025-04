Governo publica decreto que regulamenta o Programa Mover

O Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (16) traz decreto presidencial que regulamenta o Programa Mobilidade Verde e Inovação (Programa Mover), instituído por lei em junho do ano passado e que prevê incentivos do governo federal às montadoras. O ato foi assinado na terça, 15, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante visita à fábrica da Nissan em Resende, no Rio de Janeiro.

O setor vinha pressionando o governo, que estava demorando a finalizar a regulamentação. Na semana passada, a direção da Anfavea, entidade que representa a indústria de veículos, cobrou urgência na definição das regras a serem observadas para que os carros tenham benefícios tributários.

Estadão Conteúdo