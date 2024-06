Governo espera votar regulamentação da reforma tributária na Câmara em julho, diz Padilha

Nesta segunda-feira, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, declarou que o governo prevê iniciar a votação da regulamentação da reforma tributária na Câmara dos Deputados na primeira semana de julho.

Após uma reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os líderes do governo no Congresso, Padilha informou aos repórteres que o presidente destacou a prioridade no acompanhamento dos dois projetos de regulamentação que já estão em tramitação na Câmara.

Segundo Padilha, a reforma tributária é considerada essencial para o equilíbrio das contas públicas e para a promoção de um ambiente econômico mais favorável ao crescimento sustentável. A expectativa é de que a regulamentação possa simplificar o sistema tributário, reduzindo a burocracia e aumentando a transparência, fatores que são frequentemente apontados como entraves ao desenvolvimento econômico do país.

Além disso, o ministro ressaltou a importância do diálogo contínuo entre o Executivo e o Legislativo para garantir que a reforma atenda às necessidades de todos os setores da sociedade. Ele destacou que o governo está empenhado em construir um consenso amplo em torno das mudanças propostas, assegurando que a nova legislação tributária seja justa e eficaz. Padilha concluiu afirmando que, com o apoio dos parlamentares, o governo está confiante de que a regulamentação será aprovada dentro do prazo previsto.