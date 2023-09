Governança de Ethereum: Quem controla esta criptomoeda?

Se você utiliza Ethereum (ETH) ou sua plataforma nativa de blockchain, você pode estar curioso sobre quem dirige a empresa e se um gênio está orquestrando eventos. A questão não é estapafúrdia, mas mesmo as pessoas que entendem o que é Ethereum zombariam do uso das palavras “controle” e “Ethereum” juntos. Sem amplo conhecimento de negociação de criptomoedas, o bitcoin-profitapp.com ajuda os comerciantes a tomar decisões lucrativas rapidamente.

A descentralização é o objetivo inicial desta criptomoeda e da plataforma de blockchain sobre a qual ela funciona. E alcançar este objetivo implica em fornecer uma solução para a questão de quem controla o Ethereum. Como nenhum ser todo-poderoso ou conspirador encoberto possui Ethereum, ele não está sob o controle direto de ninguém. Somente a comunidade de seus usuários e desenvolvedores participa e contribui para a existência de Ethereum. Eles são conhecidos como a rede Ethereum como um todo. Você pode se perguntar, no entanto, quem administra a rede Ethereum. A explicação é a mesma do Ethereum: trata-se de uma plataforma verdadeiramente descentralizada criada inicialmente por multidões que buscam o trabalho de uma comunidade de programadores. Como resultado, ninguém a controla. A rede foi colocada à disposição de todos os usuários que desejavam utilizá-la durante sua implementação de código e rede. A partir da página inicial de qualquer plataforma de criptomoedas, você pode dizer que ninguém controla qualquer criptomoeda.

Governança de Ethereum

O procedimento para fazer mudanças de protocolo em Ethereum é chamado de governança. É crucial observar que como o Ethereum não tem permissão, este procedimento não tem nada a ver com a forma como os usuários e aplicativos utilizam o sistema. As atividades “on-chain” estão abertas à participação de qualquer pessoa no mundo. Quem tem permissão para criar aplicativos ou submeter transações está aberto à interpretação. Embora estas aplicações sejam executadas em cima do protocolo principal, existe um método para propor mudanças. Existe um limite de coordenação muito grande para modificações do núcleo, incluindo processos sociais e técnicos, porque muitas pessoas confiam na estabilidade do Ethereum. E esta coordenação garante que qualquer mudança em Ethereum é segura e tem o apoio da maioria da comunidade.

Governança On-chain vs. Off-chain

A governança on-chain é um novo tipo de governança viabilizada pela tecnologia de blockchain. A governança on-chain ocorre quando uma parte interessada vota, normalmente pelos proprietários de um token de governança, decide se deve ou não implementar uma proposta de modificação do protocolo. Com alguns tipos de governança on-chain, as modificações de protocolo sugeridas já estão escritas em código e implementadas imediatamente após a aprovação das partes interessadas.

A estratégia alternativa, conhecida como governança off-chain, envolve fazer julgamentos sobre as mudanças de protocolo através de uma discussão social informal. Se acordado, a codificação dessas decisões acontece. A governança off-chain Ethereum envolve um grande número de partes interessadas.

Quem está envolvido?

A comunidade Ethereum compreende várias partes interessadas, cada uma participando do processo de governança. Ampliando, começando com as partes interessadas que estão mais distantes do protocolo, temos:

Titulares de ETH: Estes indivíduos possuem qualquer número de ETH. Estas pessoas se envolvem com aplicações na blockchain Ethereum como usuários de aplicações.

Os desenvolvedores criam ferramentas para se comunicar com Ethereum ou escrever aplicações que operam na blockchain Ethereum (tais como Defi, NFTs, etc.) (por exemplo, carteiras e conjuntos de testes). Mais informações sobre as aplicações

Os operadores dos nós executam os nós propagando blocos e transações, rejeitando quaisquer blocos ou transações incorretas que encontrem.

Autores EIP: Estes indivíduos apresentam Propostas de Melhoria de Ethereum (EIPs), que são modificações ao protocolo Ethereum (EIPs). Mais informações sobre EIPs

Aqueles que operam nós que podem adicionar novos blocos à blockchain Ethereum são conhecidos como mineiros ou validadores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os desenvolvedores de protocolos, frequentemente conhecidos como “desenvolvedores de núcleos”, mantêm as várias implementações de Ethereum atualizadas (por exemplo, go-Ethereum, Netherwind, Besu, Erigon na camada de execução ou Prysm, Lighthouse, Nimbus, Teku, Lodestar na camada de consenso).