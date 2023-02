Google demite brasileiros em meio a corte global de 12 mil funcionários

Entre os demitidos estão colaboradores que ocupavam cargos de gerência. As áreas afetadas foram YouTube, marketing e publicidade

Funcionários brasileiros do Google anunciam em redes sociais que receberam o aviso de demissão da big tech nesta sexta-feira (10). O CEO da empresa, Sundar Pichai, havia informado um corte global de 12 mil trabalhadores no último dia 20.

Entre os demitidos estão colaboradores que ocupavam cargos de gerência. As áreas afetadas foram produtos financeiros, YouTube, marketing e publicidade. Procurado, o Google Brasil confirmou que as demissões foram notificadas nesta sexta, mas não respondeu sobre a quantidade de postos cortados.

Segundo a big tech, a operação brasileira tem mais de mil funcionários.

O CEO da Alphabet, Sundar Pichai, disse em um comunicado à equipe, em janeiro, que a empresa reavaliou seus produtos, pessoas e prioridades, o que levou a cortes de empregos em diferentes regiões geográficas e produtos.

A força de trabalho se expandiu rapidamente visando tempos melhores, mas agora a empresa enfrenta “uma realidade econômica diferente”, afirmou Pichai na ocasião.

O Google tem concentrado esforços na área de inteligência artificial generativa e, nesta segunda-feira (6) anunciou que irá abrir testes públicos da sua própria tecnologia para competir com o ChatGPT, o robô Bard. Na primeira apresentação da IA, o chatbot inteligente do Google cometeu um erro, o que derrubou as ações da empresa em 8% naquele dia.

A Alphabet, holding proprietária do Google, reduziu seu número de empregados no momento em que a empresa enfrenta uma ameaça à sua posição de longa data no topo do setor de tecnologia. A Microsoft fechou uma parceria com a startup criadora do ChatGPT para incrementar suas ferramentas com recursos de inteligência artificial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os cortes em massa dos últimos meses, contudo, afetam grandes empresas de tecnologia no geral. A Microsoft planeja demitir 10 mil funcionários. A Amazon também comunicou, em 4 de janeiro, que o número de demissões na empresa vai ultrapassar 18 mil. A Meta, dona do Facebook, desligou 11 mil pessoas no ano passado.