FNDE lança novo sistema de monitoramento e avaliação de programas educacionais

Na próxima sexta-feira, 11 de abril, das 9h às 17h, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) realiza, em sua sede em Brasília, o evento de lançamento oficial doSistema de Monitoramento, Avaliação e Validação (SIMAV), do FNDE.

O SIMAV-FNDE (Sistema de Monitoramento, Avaliação e Validação) é uma ferramenta estratégica criada para elevar a qualidade da gestão dos programas e ações desenvolvidos pelo FNDE, órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC).

Anunciado neste ano, o sistema impulsiona o uso de dados e evidências na formulação de políticas públicas, promovendo mais eficiência na distribuição dos recursos e contribuindo diretamente para o fortalecimento da educação no país.

Entre os destaques do SIMAV estão a produção de Relatórios de Execução e Boletins de Síntese, que fornecem diagnósticos precisos e atualizados sobre a implementação dos programas educacionais. Esses documentos são fundamentais para embasar o aprimoramento contínuo das ações e estratégias de monitoramento, promovendo uma gestão mais eficaz dos recursos destinados à educação no Brasil.

“O SIMAV-FNDE foi desenvolvido para aprimorar os processos de formulação, implementação, monitoramento e avaliação de programas educacionais. O sistema contribuirá para a melhoria da qualidade do gasto público, tornando mais eficazes as ações do FNDE em benefício da educação brasileira”, afirma Fernanda Pacobahyba, presidente da autarquia, que fará a abertura oficial do evento.

O evento, intitulado “FNDE em Evidência: Inovação em Dados, Monitoramento e Avaliação para uma Educação de Excelência”, marca o primeiro encontro da série sobre monitoramento integrado e celebra o novo sistema, desenvolvido para aprimorar a gestão e a avaliação de programas educacionais em todo o país.

Foto: Divulgaçāo

A programação contará com palestras de especialistas do IBGE, Fundação João Pinheiro, USP e do próprio FNDE. Os coordenadores do projeto, David Lustosa e Fernanda Reis, apresentarão a estrutura e funcionalidades do sistema, os avanços já obtidos e os próximos passos para a ampliação da ferramenta.

Também participam da programação os professores Dr. Alexandre Leichsenring, que abordará as determinantes da execução financeira dos recursos dos programas PNAE, PNATE e PDDE, e Dr. Paulo de Martino Januzzi (ENCE/UFG), com o lançamento do livro “Políticas Públicas, valores e evidências em tempo de inteligência artificial”.

Confira a programação na íntegra:

9h | Abertura com a participação da presidenta do FNDE,Fernanda Pacobahyba (FNDE)

9h30 | Apresentação do Sistema de Monitoramento e Avaliação de Programas Educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (SIMAV-FNDE)

10h45 | A Experiência do Sistema de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas de Minas Gerais: avanços e aprendizados, com a apresentação dadiretoria de Políticas da Fundação João Pinheiro (FJP), Juliana Riani

14h | Determinantes da execução financeira dos recursos do PNAE, PNATE e PDDE, com a apresentação doProfessor Doutor Alexandre Leichsenring (USP)

15h | Levantamento Anual de Programas Educacionais (Lapef), com o Professor Dr. Paulo de Martino Jannuzzi (ENCE/UFG)

16h15 | Lançamento do livro “Políticas públicas, valores e evidências em tempo de inteligência artificial”, com a apresentação doProfessor Dr. Paulo de Martino Jannuzzi (ENCE/UFG)

16h50 | Encerramento

Serviço:

FNDE em Evidência

Inovação em Dados, Monitoramento e Avaliação para uma Educação de Excelência

Data: 11/04/2025

Horário: 9h

Local: Auditório do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) – Edifício Sede – Quadra 2, Bloco F, Setor Bancário Sul, em Brasília, DF.

Transmissão on-line pelo YouTube do FNDE.