Fluxo de veículos em estradas com pedágio sobe 0,9% em setembro ante agosto, mostra ABCR

O fluxo de veículos em estradas com pedágio subiu 0,9% em setembro, em relação a agosto, em série com ajuste sazonal, de acordo com dados da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) e da Tendências Consultoria Integrada. O número reflete avanço de 1,2%, na mesma base, no segmento de veículos leves, e relativa estabilidade (-0,1%) de veículos pesados.

Na comparação com setembro de 2022, o fluxo total de veículos cresceu 6,9%, com altas de 8,2% em leves e 3,2% em pesados.

Os analistas da Tendências Consultoria Thiago Xavier e Davi Cardoso explicam que, em setembro, a alta de leves mais do que superou a queda registrada no mês anterior, influenciada pela saída dos efeitos sazonais favoráveis de férias, tipicamente presentes em junho e julho. O resultado do nono mês do ano renovou a máxima histórica.

“Os resultados majoritariamente positivos captam o comportamento benigno da inflação e o aquecimento do mercado de trabalho, embora os sinais mais recentes indiquem perda de dinamismo na geração de vagas. A recente melhora das condições de financiamento para as pessoas físicas, comparativamente ao primeiro semestre, também contribui para a decisão de viagens à passeio das famílias”, avaliam os analistas.

Quanto ao fluxo de pesados, o desempenho levemente positivo capta o benefício gerado pela produção agropecuária, seja pelo transporte de insumos, seja pela demanda de frete para o escoamento da produção agrícola. “Em termos históricos, o fluxo se mantém em níveis aquecidos (+11,5% acima do pré-pandemia em fev/20)”, notam Xavier e Cardoso.

O fluxo total de veículos em estradas com pedágio acumula crescimentos de 6,1% em 2023 e de 4,9% nos últimos 12 meses, indica a ABCR. Nestas métricas, os veículos leves registram avanços de 7,5% e 6,1%, respectivamente, e os pesados, de 1,8% e 1,4%.

Estados

Em São Paulo, o fluxo total de veículos subiu 1,4% em setembro ante agosto, com alta de 1,2% em leves e estabilidade (0,0%) em pesados. Na comparação com setembro de 2022, o trânsito total de veículos cresceu 7,8%, com altas de leves (9,2%) e pesados (3,5%).

No acumulado do ano, o fluxo total de veículos cresce 6,6% nas estradas paulistas, com altas de 8,0% de leves e 2,3% de pesados Em 12 meses, o trânsito total de veículos avança 5,7%, com altas de 6,8% de leves e 2,1% de pesados.

No Rio de Janeiro, o fluxo de veículos subiu 1,7% na margem em setembro, com avanço de 2,1% em leves e 0,7% de pesados. Na comparação com igual mês do ano passado, o trânsito de veículos cresceu 6,2%, com altas de 6,7% em leves e 3,7% em pesados.

O fluxo total de veículos nas estradas pedagiadas fluminenses acumula altas de 4,4% em 2023 e 3,3% em 12 meses. Nestes períodos, o fluxo de veículos leves cresceu 5,1% e 3,8%, respectivamente, e o de pesados, 1,2% e 0,7%.

