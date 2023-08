Fluxo de veículos em estradas com pedágio sobe 0,3% em julho ante junho, diz ABCR

O avanço reflete crescimento no segmento de veículos leves (0,5%) e no de veículos pesados (0,2%)

O fluxo de veículos em estradas com pedágio subiu 0,3% em julho em relação a junho, na série com ajuste sazonal, de acordo com dados da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) e da Tendências Consultoria Integrada.

O avanço reflete crescimento no segmento de veículos leves (0,5%) e no de veículos pesados (0,2%). Na comparação com julho de 2022, o fluxo total de veículos cresceu 4,0%, com altas em leves (4,5%) e pesados (2,5%).

Os analistas Thiago Xavier e Davi Cardoso, da Tendências, avaliam que os dados de julho mostram o quinto crescimento consecutivo na série dessazonalizada, e com maior intensidade no fluxo de veículos leves. “A trajetória positiva de leves está associada a fatores contextuais, inclusive de calendário, e macroeconômicos”, explicam. “Vale ressaltar que o índice tem se mantido em níveis aquecidos, renovando o maior patamar da série histórica pelo terceiro mês consecutivo na atual apuração de julho”, destacam.

Em relação ao fluxo de veículos pesados, Xavier e Cardoso pontuam que o crescimento na margem sugere resiliência da cadeia logística de transporte de carga, possivelmente associado aos efeitos residuais gerados pelo escoamento da produção agrícola.

“No entanto, os sinais de desaquecimento da demanda de bens industriais duráveis, em um contexto de condições financeiras restritas, atuam como contrapeso relevante e limitam a dinâmica no curto prazo”, acrescentam os analistas.

O fluxo total de veículos em estradas com pedágio acumula crescimentos de 6,2% em 2023 e de 4,7% nos últimos 12 meses, indica a ABCR. Nestas métricas, os veículos pesados registraram avanço de 1,2% e 1,3%, respectivamente, e os leves, de 7,9% e 5,9%.

Estados

Em São Paulo, o fluxo total de veículos subiu 0,6% em julho ante junho, com altas de 0,5% nos veículos pesados e de 0,6% nos leves. Na comparação com julho de 2022, o trânsito total de veículos cresceu 4,1%, com altas de pesados (2,8%) e leves (4,4%).

No Rio de Janeiro, o fluxo de veículos caiu 0,5% na margem em julho, com queda de 0,3% nos veículos leves e alta de 0,6% nos pesados. Na comparação com o mesmo mês de 2022, o trânsito de veículos cresceu 2,3%, com altas de 2,3% tanto nos veículos leves quanto nos pesados.

