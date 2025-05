Fluxo de criptomoedas mostrou redução de 29% no 1º tri ante 1º tri de 2024, mostra BC

Brasília, 2 – O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, comentou na segunda-feira, 28, que houve um redução de 29%, de US$ 4,3 bilhões para US$ 3,1 bilhões do fluxo de criptomoedas no Brasil do primeiro trimestre do ano passado para o período de janeiro a março de 2025.

“Esse fluxo está muito provavelmente vinculado ao fluxo de transações. Até o terceiro trimestre do ano passado, esse fluxo era crescente e desde então, principalmente neste primeiro trimestre, nós temos visto uma redução desses fluxos em relação ao ano anterior”, salientou Rocha.

Ele detalhou que, no mês de março de 2024 houve uma redução de US$ 1,5 bilhão de pagamentos líquidos ao exterior para a compra de criptomoedas para US$ 866 milhões no mês passado, uma queda de 44%.

Estadão Conteúdo