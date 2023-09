Fiscalização da Receita do DF apreende R$ 2 milhões em produtos irregulares

Os produtos entrariam em circulação com notas fiscais inidôneas, erros de registro e falsas informações, que seriam usadas por vendedores

A equipe da Gerência de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito (GEFMT) da Receita do Distrito Federal apreendeu, aproximadamente 2 toneladas de mercadorias na madrugada desta terça-feira (13). A lista de produtos irregulares é composta por materiais de confecção de roupas, calçados, bolsas e cosméticos. O valor aproximado das mercadorias é de R$ 2 milhões.

Os produtos entrariam em circulação com notas fiscais inidôneas, erros de registro e falsas informações, que seriam usadas por vendedores e compradores para sonegar impostos.

O secretário de Fazenda, Itamar Feitosa, observa a importância das ações realizadas pela GEFMT para o cumprimento do que é exigido em lei. “São produtos que entrariam no Distrito Federal sem documentação fiscal ou com documentação fiscal inidônea, fomentando um mercado irregular de mercadorias. Também é importante destacar que o imposto (ICMS) não seria recolhido aos cofres públicos, e sim sonegados, resultando em um grande prejuízo aos cofres do DF’’.

*Com informações da Agência Brasília