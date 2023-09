Fintech que desburocratizou a Remessa de Câmbio comemora 12 anos

No mundo em constante evolução das finanças, uma fintech está se destacando por sua inovação e capacidade de simplificar processos complexos.

Abrão Filho, uma empresa pioneira na desburocratização da remessa de câmbio, celebra 12 anos de revolucionar a forma como as pessoas e as empresas enviam dinheiro para o exterior.

Veja a seguir neste artigo o que é remessa câmbio, como a Abrão Filho se tornou líder no mercado e como sua jornada de sucesso completa 12 anos.

O que é Remessa Câmbio?

Remessa cambial, ou simplesmente “remessa de câmbio”, é o processo de transferência de dinheiro de um país para outro, envolvendo a conversão de uma moeda local em uma moeda estrangeira.

Essa operação é comumente utilizada por indivíduos e empresas para enviar dinheiro para o exterior, seja para fins pessoais, como apoio a familiares no exterior, pagamento de contas no exterior, compra de propriedades ou investimentos internacionais, ou para transações comerciais, como importações e exportações.

A remessa cambial envolve a compra de moeda estrangeira em uma instituição financeira ou provedor de serviços de câmbio, que depois transfere o valor correspondente para uma conta bancária ou destinatário no exterior.

A taxa de câmbio utilizada na conversão é um fator crítico, pois afeta o valor final que o beneficiário receberá na moeda estrangeira.

Ao longo dos anos, a remessa cambial passou por mudanças significativas devido à digitalização das finanças e à ascensão das fintechs especializadas em câmbio.

Fintechs como a Abrão Filho mencionada anteriormente têm desburocratizado o processo, tornando-o mais acessível, rápido e econômico para os clientes, em comparação com os métodos tradicionais oferecidos por bancos e casas de câmbio.

Abrão Filho: Desburocratizando a Remessa de Câmbio

A Abrão Filho é uma das fintechs pioneiras no Brasil a desburocratizar a remessa de câmbio. A empresa rapidamente ganhou destaque por sua abordagem inovadora para resolver os problemas que costumavam atormentar aqueles que precisavam enviar dinheiro para o exterior.

Uma das características marcantes da Abrão Filho é a sua plataforma online intuitiva e de fácil utilização. Através dela, os clientes podem enviar dinheiro para o exterior de forma simples, rápida e segura.

Quais produtos de câmbio a Abrão Filho oferece para você e a sua família?

A Abrão Filho oferece uma ampla gama de produtos de câmbio que atendem às necessidades de indivíduos e famílias que desejam realizar operações cambiais.

Vamos detalhar cada um desses produtos para que você possa compreender melhor as opções disponíveis:

Câmbio Pronto com Liquidação Futura

O Câmbio Pronto com Liquidação Futura é uma opção que permite reduzir o risco das operações cambiais fixando a taxa de câmbio no presente para a moeda estrangeira que será entregue no futuro.

Isso é especialmente útil quando há uma expectativa de variação nas taxas de câmbio e você deseja garantir uma taxa específica para uma data posterior.

Com esse produto, você tem maior controle sobre suas transações cambiais e pode evitar surpresas desagradáveis relacionadas às flutuações cambiais.

Contrato a Termo de Moeda (NDF)

O Contrato a Termo de Moeda é uma ferramenta que oferece maior previsibilidade ao seu fluxo de caixa.

Com esse contrato, você pode negociar a compra ou venda de uma moeda estrangeira a uma taxa de câmbio pré-determinada para uma data futura específica. Isso ajuda a evitar os impactos de variações cambiais e permite que você planeje suas finanças com mais segurança.

Trava financeira

A Trava Financeira é um mecanismo de proteção cambial que permite fixar a taxa de câmbio no presente para a moeda estrangeira que será recebida no futuro. É uma opção segura para garantir um valor específico em suas transações cambiais, reduzindo a exposição ao risco de flutuações no mercado de câmbio.

Trava exportação

Semelhante à Trava Financeira, a Trava Exportação é voltada para empresas exportadoras.

Ela oferece a oportunidade de fixar a taxa de câmbio no presente para a moeda estrangeira que será recebida no futuro, protegendo os ganhos da exportação contra oscilações cambiais.

Remessas em moedas exóticas

A Abrão Filho oferece a conveniência de realizar remessas em mais de 20 moedas distintas. Isso significa que você pode enviar dinheiro para o exterior em uma variedade de moedas sem a necessidade de se preocupar com taxas de câmbio complexas.

A empresa geralmente cobra apenas um spread em suas operações, tornando-as mais econômicas.

Ordem a cumprir

A Ordem a Cumprir é uma opção que permite antecipar o canal bancário para o recebimento de moeda estrangeira.

Com essa modalidade, você ganha agilidade em suas operações cambiais, garantindo que a moeda estrangeira esteja pronta para ser utilizada quando necessário.

Câmbio manual

O Câmbio Manual oferece acesso a diferentes moedas estrangeiras, que podem ser disponibilizadas através de entrega por delivery ou retirada física em diversos postos espalhados pelo Brasil.

Isso proporciona flexibilidade e conveniência na obtenção de moeda estrangeira para viagens ou outras finalidades.

A Abrão Filho oferece uma variedade de produtos de câmbio que atendem às necessidades de diversos perfis de clientes.

Seja para proteger-se contra flutuações cambiais, planejar suas finanças com antecedência ou realizar transações em moedas estrangeiras específicas, a empresa fornece soluções eficazes e acessíveis para suas operações cambiais.