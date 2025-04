FGC confirma alta do patrimônio total no fim de 2024 para R$ 140,4 bilhões

O Fundo Garantidor de Crédito (FGC) confirmou nesta terça-feira, 29, uma alta do seu patrimônio total no fim do ano passado de 11,96%, para R$ 140,4 bilhões. Em 2023, o patrimônio acumulado da instituição havia sido de 125,4 bilhões. O dado tinha sido adiantado pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) no primeiro dia deste mês. A liquidez do FGC saltou de R$ 102,6 bilhões para R$ 114,2 bilhões no comparativo anual, como também havia sido adiantado.

Em comunicado divulgado nesta terça à imprensa, o FGC informou também que as receitas com contribuições somaram R$ 5,745 bilhões no ano passado contra R$ 5,140 bilhões do ano anterior. Já a receita operacional somou R$ 16,5 bilhões em 2024 ante R$ 19,993 bilhões de 2023.

O texto traz que, em 2024, o FGC efetuou o pagamento de R$ 31,3 milhões em garantia de credores de instituições liquidadas em anos anteriores. O total de depósitos elegíveis a garantias somavam R$ 5 trilhões no fim de dezembro passado, um aumento de 11,82% em um ano.

De acordo com o Fundo, 99,7% das 593 milhões de contas existentes têm o valor 100% coberto pela garantia de até R$ 250 mil. O FGC informou ainda que 75,2% dos depósitos elegíveis à garantia estavam no S1 – bancos de grande porte e relevância no sistema financeiro nacional e internacional – no fim de 2024. O FGC conta com 248 instituições financeiras associadas.

“A disponibilização de informações de qualidade é fundamental para fortalecer a confiança das pessoas no mecanismo de proteção e engajar os agentes para uma atuação que promova a disciplina de mercado”, disse o diretor-presidente do FGC, Daniel Lima, conforme o comunicado.

Estadão conteúdo