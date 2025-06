Fávaro: negociação com países para flexibilizar embargos a frango brasileiro já começou

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou nesta quarta-feira, 4, que o Brasil já iniciou negociações com parceiros internacionais para flexibilizar os embargos impostos à exportação de carne de frango após os registros recentes de gripe aviária. “Negociamos flexibilização dos embargos ao frango brasileiro com China, União Europeia e México”, disse, em entrevista coletiva.

Segundo o ministro, as exportações de frango continuam suspensas para 21 destinos, enquanto, especificamente do Rio Grande do Sul, há embargos de 14 países.

Com a contenção dos casos em plantéis comerciais, o Brasil pode se aproximar da retomada plena de suas exportações, segundo o ministro. “Os indícios mostram que a contenção da gripe aviária em plantel comercial foi eficiente”, disse Favaro.

Ele afirmou que, caso não haja novos registros nos próximos 14 dias, o País poderá se declarar livre da doença.

Ressaltou ainda que os impactos comerciais da doença por casos em aves silvestres são nulos. “O impacto comercial de gripe aviária em aves silvestres é zero”, afirmou, citando que essas ocorrências não resultam em barreiras comerciais. “Não há restrição comercial por casos de gripe aviária em aves silvestres”, reforçou.

O ministro explicou, ainda, que, desde o primeiro foco da doença em aves silvestres no Espírito Santo há dois anos, o País mantém um sistema rigoroso de vigilância, que foi intensificado com os registros mais recentes. “Com casos em aves silvestres, aumenta a vigilância em granjas comerciais”, pontuou.

Estadão Conteúdo