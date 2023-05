Fávaro fala em adicionar mais etanol à gasolina

O ministro citou a possibilidade de aumento do etanol na gasolina dentre as medidas que podem ser adotadas pelo governo para fomento do mercado de milho

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse nesta quarta, 17, que o governo estuda o aumento do teor obrigatório de etanol na gasolina para 30%. “Já está no radar do governo brasileiro, do presidente Lula, do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a adição obrigatória de 30% do etanol na gasolina, aumentar em 2,5 pontos porcentuais. Isso já está no radar. Há toda uma conjuntura a ser estudada ainda, mas é uma grande possibilidade”, disse a jornalistas no 1.º Congresso da Associação Brasileira dos Produtores de Milho (Abramilho), realizado ontem em Brasília. Hoje, o porcentual obrigatório do etanol anidro ao combustível é de 27,5%.

O ministro citou a possibilidade de aumento do etanol na gasolina dentre as medidas que podem ser adotadas pelo governo para fomento do mercado de milho, em meio ao arrefecimento dos preços do cereal. “Isso consequentemente aumenta consumo de milho para puxar os preços um pouco para cima e garantir estabilidade aos produtores”, afirmou Favaro.

Entre outras medidas, o ministro citou a ampliação de mercado para uso do cereal, as aberturas de mercado externo. “Caso todas essas medidas não se mostrem suficientes na plenitude, o programa de garantia do preço mínimo deve ser ‘startado’ (iniciado) pelo governo federal na medida do possível.”

Estadão Conteúdo