FAB estima gasto de R$ 2 mi e prevê até dilacerador de pneus para hotéis e alojamentos da COP30

LUANY GALDEANO

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

A FAB (Força Aérea Brasileira) estima despesas de R$ 2 milhões para equipar hotéis e outros alojamentos que receberão hóspedes na COP30 de Belém (PA), em novembro deste ano. Os gastos incluem R$ 19 mil com 23 mesas de jogos e R$ 714 mil com a aquisição e instalação de 27 dilaceradores de pneu.



Os itens seriam usados para estruturar hotéis de trânsito, que são hospedagens temporárias usadas sobretudo por militares, além de barracas de campanha e apartamentos cedidos pela Prefeitura da Aeronáutica de Belém. Unidades do grupamento de apoio da cidade também podem ser beneficiadas.



As informações estão disponíveis em um termo de referência da aquisição do material, atualizado em abril. Em nota, a FAB afirma que os valores indicados no documento são estimativas máximas e que o pregão, previsto para 10 de junho, vai permitir que surjam propostas com custo inferior.



Segundo a instituição, o registro de preços permite cadastrar uma intenção de compra que não seja obrigatoriamente imediata. Por isso, de acordo com a FAB, os itens não se tratam de uma aquisição efetiva, mas, sim, de parte de um planejamento prévio.



O termo de referência estima ainda gastos de R$ 132,3 mil com 46 smart TVs, quase R$ 45 mil em 25 jogos de mesa com quatro cadeiras e guarda-sol e R$ 17,5 mil em 20 espreguiçadeiras. Serão 50 itens no total, incluindo também máquinas de lavar, lava-louças, cofres eletrônicos e cones de trânsito. Os recursos também incluem gastos relacionados a manutenção e funcionamento básico dos alojamentos.



Segundo o documento, os objetos da contratação não se enquadram como bens de luxo, que têm valor médio mais elevado e cuja compra por administração pública é vedada pela lei das licitações.



De acordo com a FAB, as compras previstas foram baseadas em um levantamento das áreas que podem ser usadas na COP30, incluindo os hotéis de trânsito e as barracas de campanha.



Segundo a instituição, o dilacerador de pneus será instalado em entradas de organizações militares como medida de segurança e controle. O equipamento serve para restringir a entrada e a saída de veículos em áreas de circulação restrita.



Já as mesas de jogos serão para áreas de convivência dos hotéis e apartamentos.



A Aeronáutica é uma das instituições públicas que têm atuado para oferecer hospedagens aos participantes da COP na capital paraense. Escolas públicas da cidade estão sendo adaptadas para servir de alojamento.



Isso porque Belém enfrenta dificuldades para atender à demanda de turistas da conferência devido à baixa disponibilidade de hotéis e aos preços elevados. São esperados 40 mil visitantes para o evento.



Além dos alojamentos, a FAB também tem preparado a base aérea de Belém para a chegada dos participantes da COP, com mudanças nas pistas de táxi e a criação de salas VIP para receber os chefes de Estado e as delegações dos países. A instituição já prestou apoio a outras conferências de grande porte, como a Cúpula da Amazônia, em 2023, e os eventos preparatórios do G20 no ano passado.