Exportações do agronegócio atingem valor recorde em outubro

As exportações do agronegócio registraram valor recorde de US$ 8,84 bilhões para o mês de outubro. Este aumento é motivado pela alta dos preços internacionais das commodities, sendo 10% superior aos US$ 8,036 bilhões exportados no mesmo mês de 2020.

De acordo com a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais (SCRI) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a elevação dos preços médios de exportação foi essencial para o incremento das vendas externas, que cresceram 25,8% comparados a outubro de 2020. Entretanto, a quantidade vendida ao exterior apresentou recuo de 12,5% no período em análise (de outubro de 2020 a outubro de 2021).

Já as importações de produtos do agronegócio subiram de US$ 1,2 bilhão, em outubro de 2020, para US$ 1,4 bilhão, em outubro deste ano, possuindo um aumento de 16,8%.

Segundo os analistas da SCRI, os principais destaques do mês foram soja em grão, carne suína e de frango e café. A soja em grão foi responsável por US$ 1,72 bilhão, correspondendo a 3,3 milhões de toneladas. O preço médio de exportação atingiu US$ 522 por tonelada, um aumento de 42,9% na comparação com outubro de 2020. Também houve recorde na quantidade e valor exportados de carne suína, com as vendas externas chegando a US$ 215,98 milhões.

As vendas externas de carne de frango foram de US$ 700,08 milhões, resultado tanto do aumento da quantidade exportada quanto do preço médio de exportação. Já setor cafeeiro registrou vendas de US$ 606,71 milhões.

A China se mantém como a principal compradora dos produtos do agronegócio brasileiro. De cada US$ 4 exportados, US$ 1 foi para o país asiático, o que significa exportação de US$ 2,25 bilhões para o mercado chinês em outubro deste ano. A China foi o destino de 80,8% da soja em grão brasileira exportada em volume. O país ainda continua sendo o principal país importador de carne suína brasileira, embora as vendas do produto in natura tenham diminuído para US$ 78,18 milhões. O país asiático passa por um período de excesso de oferta interna do produto, resultado dos esforços para recuperação de seu rebanho.

O mercado chinês também foi importante importador da carne de frango in natura brasileira, com US$ 110,88 milhões.

Com informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.