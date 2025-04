Exportação de ovos cresce 342% em volume em março e receita aumenta 383%, diz ABPA

As exportações brasileiras de ovos (incluindo produtos in natura e processados) tiveram alta de 342,2% em volume na comparação anual. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), foram embarcadas 3.770 toneladas no mês, frente a 853 toneladas em março do ano passado

A receita também teve forte alta, para US$ 8,65 milhões, salto de 383% em comparação com US$ 1,79 milhão registrados no igual mês de 2024.

No acumulado do primeiro trimestre, o setor soma 8.654 toneladas exportadas, crescimento de 97,2% ante igual período de 2024.

Em valores, a elevação foi ainda maior: 116,1%, com US$ 17,77 milhões obtidos entre janeiro e março de 2025.

EUA lideram compras

Os Estados Unidos lideraram as compras no trimestre, com 2.705 toneladas importadas – avanço de 346,4% na comparação anual.

Na sequência, os principais destinos foram Emirados Árabes Unidos (1.422 toneladas, queda de 9%), Chile (1.182 toneladas, alta de 65,4%), Japão (846 toneladas, aumento de 132,4%) e México, que começou a importar recentemente e já acumula 576 toneladas.

Fatores

Para o presidente da ABPA, Ricardo Santin, os números refletem o impacto da recente abertura do mercado norte-americano para ovos produzidos no Brasil, destinados ao termoprocessamento para consumo humano.

Ele também destacou que as exportações ainda representam cerca de 1% da produção nacional, e, ao mesmo tempo, permitem avanços importantes para o setor. “As exportações representam uma conquista importante para o avanço do segmento”, disse, na nota

Estadão Conteúdo