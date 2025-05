Exportação de frango do Brasil está suspensa para 16 países e UE após caso de gripe aviária

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

As exportações de frango e derivados do Brasil estão suspensas para 16 países e a União Europeia após a confirmação de foco da gripe aviária em uma granja comercial no Rio Grande do Sul.

A informação foi divulgada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária nesta segunda-feira (19) após entrevista coletiva na qual disse que três dos sete outros casos suspeitos da doença no país foram descartados.

Na lista estão países que suspenderam todas as importações da categoria de origem brasileira e os que tiveram as certificações das exportações interrompidas pelo Brasil, conforme previsto em acordos sanitários.

Países como México, Coreia do Sul, Chile, Canadá, Uruguai, Malásia e Argentina pediram a suspensão da importação da carne de aves de todo o Brasil.

Já para China, União Europeia (que soma 27 países), África do Sul, Rússia, Peru, República Dominicana, Bolívia, Marrocos, Paquistão e Sri Lanka a suspensão para todo o território nacional foi aplicada em atendimento aos requisitos sanitários em protocolos assinados com esses países parceiros.

Cuba, Bahrein e Reino Unido paralisaram a importação somente do estado do Rio Grande do Sul.

Segundo o ministério, diversos outros países aplicam a restrição apenas à área afetada, em Montenegro (RS), o que não gera impactos comerciais porque não há estabelecimentos exportadores localizados no raio do foco. É o caso de territórios como Singapura, Filipinas, Jordânia, Hong Kong, Índia, Paraguai e Vietnã.

Ao todo, o Brasil exporta frango para cerca de 160 países.