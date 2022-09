Euro fica abaixo de US$ 0,99 pela 1ª vez em 20 anos, após medida da Rússia

As relações entre a Europa e a Rússia azedaram desde que o país invadiu a Ucrânia no fim de fevereiro

O euro caiu abaixo de US$ 0,99 pela primeira vez em duas décadas, depois de a Rússia anunciar, na última sexta-feira (2), que interromperia o fluxo de gás natural para a Europa através do gasoduto Nord Stream 1 por tempo indeterminado, depois de fechá-lo para manutenção na quarta (31).

A moeda da zona do euro, usada por 19 países-membros, caiu 0,44% na manhã de hoje. Antes, havia caído para US$ 0,988, seu nível mais baixo desde 2002.

O QUE PROVOCOU A QUEDA?

Os temores sobre a economia global fizeram com que os investidores migrassem para o dólar, que é visto como um ativo porto-seguro.

Movimento da Rússia ocorre após medida do G7. A estatal Gazprom disse que pausaria os fluxos até consertar um vazamento de óleo numa turbina. A suspensão ocorreu depois que os ministros das Finanças do G7 finalizaram um acordo para tentar limitar os preços do petróleo russo. Na semana passada, a Rússia já havia reduzido o fluxo de gás natural através do Nord Stream 1, que chega à Alemanha, para apenas 20% da capacidade.

O fechamento na sexta fez com que os preços do gás natural voltassem a níveis recordes nesta segunda-feira (5).

Os contratos futuros de gás natural TTF holandeses, preço de referência europeu, subiram 32,61% na segunda-feira, para 276,50 euros (US$ 274 por megawatt-hora), colocando-os no caminho de seu maior aumento diário desde maio.

As relações entre a Europa e a Rússia azedaram desde que o país invadiu a Ucrânia no fim de fevereiro.