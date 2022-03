Etna anuncia liquidação com até 90% para encerrar as atividades

No site Reclame Aqui, consumidores relatam dificuldades em trocar cupons promocionais, entrega de produtos e estornos de compras

A Etna está anunciando uma liquidação com até 90% de desconto nos produtos para encerrar as atividades. No site, é possível ler um banner que informa as condições de compra: só vale para produtos vendidos e entregues pela Etna, não serão permitidas trocas, e é possível acumular descontos progressivos de 10%, 20% e 30% para compras acima de R$ 1 mil, R$ 2 mil e R$ 5 mil, respectivamente.

No site Reclame Aqui, consumidores relatam dificuldades em trocar cupons promocionais, entrega de produtos e estornos de compras. Um levantamento feito pelo Procon-SP a pedido da reportagem aponta que em março foram registradas 53 reclamações relacionadas à empresa -a maioria (58,4%) é sobre entrega.

Nas redes sociais, os comentários se dividem entre a divulgação da promoção e a dificuldade em encontrar os descontos anunciados.

A reportagem tentou contato com a Etna pelo site da empresa, mas não encontrou um canal de pedido de informação voltado à imprensa. Também procurado, o atendimento via chat também não conseguiu.

ENCERRANDO ATIVIDADES

No início do mês, o jornal O Estado de S.Paulo informou que os fundadores da empresa, a família Kauffman -também responsável pela joalheria Vivara- não teriam mais interesse na rede de lojas de móveis e utensílios domésticos e estavam fechando suas unidades.

De acordo com o jornal, desde 2021 quatro unidades foram fechadas e, atualmente, a rede conta com cinco pontos de venda. São três no Estado de São Paulo, um na capital, outro em Campinas -no Shopping Parque D. Pedro- e o terceiro no município de Sorocaba. Os outros dois endereços estão no Rio de Janeiro e Brasília.

ETNA JÁ ENCERROU ATIVIDADES NO NORDESTE

Em 2015, falava-se em 18 pontos espalhados pelo Brasil. Em 2021, já com a metade desse parque, a empresa encerrou as atividades no Nordeste.

Desde o fim do ano passado, segundo o Estadão, há relatos nas lojas da capital paulista e de Campinas de prateleiras esvaziadas e falta de produtos.