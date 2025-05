Etanol e gasolina têm queda de preço em maio ante abril, aponta IPTL

O preço médio do etanol no Brasil em maio foi de R$ 4,45, o que representa uma queda de 0,67% em relação a abril, quando o preço médio foi de R$ 4,48. No caso da gasolina, o preço médio no País ficou em R$ 6,43 em maio, uma queda de 0,46% no período; em abril, o combustível custava em média R$ 6,46. Os dados são do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), que se baseia no valor de transações nos postos de gasolina.

“A gasolina se mostrou a opção mais vantajosa economicamente na maior parte do Brasil em abril, principalmente para quem abastece nas regiões Nordeste e Sul”, aponta Renato Mascarenhas, diretor de Operações e Transformação de Negócios da Edenred Mobilidade.

Segundo o levantamento, o Sudeste teve os menores preços médios de ambos os combustíveis em maio, sendo R$ 4,33 para o etanol e R$ 6,28 para a gasolina. Mais uma vez, a Região Norte teve as médias mais altas: R$ 5,22 para o etanol e R$ 6,88 para a gasolina. Já sobre a comparação com o mês anterior, o Centro-Oeste foi o único que registrou aumento nos combustíveis. Na região, o etanol encareceu 0,91% e a gasolina, 0,62%.

Também foi no Sudeste onde houve a maior retração no preço do etanol, que caiu 1,14%, e a gasolina perdeu 0,48% de valor. Já no Sul, a gasolina mostrou a maior queda nos preços, recuando 0,77%, enquanto o etanol recuou 0,64%. No Nordeste, o etanol e a gasolina recuaram 0,20% e 0,76%, respectivamente. Por fim, no Norte, o etanol ficou 0,38% mais barato e a gasolina, 0,72%.

Estados

Em Goiás, o etanol teve a maior alta mensal (3,42%), passando a custar R$ 4,54. Por outro lado, o Maranhão teve a maior queda no preço do combustível (3,65%), custando R$ 5,02. Em valores absolutos, o Amazonas teve o etanol mais caro, custando, em média, R$ 5,48. Já São Paulo teve o etanol mais barato, tendo caído 0,94% no período, custando R$ 4,20 em média.

Para a gasolina, o Distrito Federal registrou o maior aumento em relação a abril (2,40%), atingindo o valor médio de R$ 6,82. Mas, no Amazonas, a gasolina teve a maior queda mensal entre os Estados (1,66%), onde passou a custar R$ 7,13. Em valores absolutos, o Rio de Janeiro teve a gasolina mais barata, após um recuo de 0,48%, custando em média R$ 6,23. Do outro lado, o Acre se manteve como o Estado com a gasolina mais cara: custando, em média, R$ 7,60.

A pesquisa usou os dados de 21 mil postos de combustíveis cadastrados e de mais de 1 milhão de veículos, que registram uma média de oito transações por segundo.

Estadão Conteúdo