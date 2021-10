Estou morrendo afogado, e Bolsonaro aparece e renova confiança, diz Guedes

O ministro também sugeriu um recado a membros da ala política ao afirmar que muitos querem desviar Bolsonaro do caminho das reformas

Bernardo Caram e Marianna Holanda

BRASÍLIA, DF

Após a crise deflagrada entre a ala política e a equipe econômica nas discussões sobre gastos do governo, o ministro Paulo Guedes (Economia) afirmou nesta segunda-feira (25) que sempre recebe a confiança do presidente Jair Bolsonaro quando está “morrendo afogado”.



Em evento no Palácio do Planalto, o ministro também sugeriu um recado a membros da ala política ao afirmar que muitos querem desviar Bolsonaro do caminho das reformas. Na última semana, Guedes foi derrotado em disputa com a ala política e cedeu ao autorizar uma manobra para driblar regras fiscais com o objetivo de bancar o Auxílio Brasil. A decisão levou a uma debandada de secretários da Economia.



Após a crise, Bolsonaro fez acenos de apoio a Guedes. “Eu queria agradecer pela confiança do presidente. É sempre assim, eu estou morrendo afogado, ele aparece, renova a confiança e nós continuamos nessa aliança de liberais e conservadores por um futuro melhor do nosso país”, disse.



A declaração de Guedes foi feita durante lançamento do Programa Nacional de Crescimento Verde, no Palácio do Planalto. A cerimônia ocorreu a uma semana da COP-26, Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o programa “contará com recursos nacionais e internacionais, públicos ou privados, reembolsáveis e não reembolsáveis, fundos de impacto e investimentos de risco na aceleração de projetos e iniciativas sustentáveis”.