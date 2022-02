Estados reagem a novo texto de projeto que altera ICMS de combustíveis

O Comsefaz afirma que o texto, ao implementar a cobrança de uma alíquota única do ICMS sobre combustíveis vai acabar elevando os impostos

Fábio Pupo

Brasília, DF

Os secretários de Fazenda estaduais reagiram ao substitutivo do projeto de lei 11/2020, que altera as regras de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre combustíveis. Apresentado nesta terça (15) pelo relator, o senador Jean Paul Prates (PT-RN), o texto também desagradou ao Ministério da Economia.

O Comsefaz (Comitê dos Secretários de Fazenda dos Estados) afirma que o texto, ao implementar a cobrança de uma alíquota única do ICMS sobre combustíveis em todo o território nacional, vai acabar elevando os impostos.

“A implementação de alíquota uniforme em um novo regime acarretaria fatalmente em aumento de carga tributária”, afirma o Comsefaz em carta assinada por 27 secretários estaduais.

“Os estados com as menores cargas precisariam elevar suas incidências até o patamar que garanta a arrecadação dos estados com maiores cargas, para se chegar a uma alíquota cuja geração de recursos fosse de tamanho percentual uniforme em todo território nacional”, dizem.

Para os secretários, o texto parte da premissa equivocada de que o aumento dos combustíveis é causado pelo ICMS.

“As regras do ICMS não são alteradas há quase duas décadas. Não houve alterações recentes de alíquotas, tampouco na sistemática de apuração, que é a mesma desde 2007”, afirmam.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os valores observados nos postos, dizem eles, são fruto da política de preços exercida pela Petrobras desde 2016, que possuiu aderência aos preços internacionais do petróleo e à taxa de câmbio. “[Isso] tem permitido extremar o volume de distribuição de dividendos aos acionistas nacionais e estrangeiros, à medida que exacerba seu lucro frente a uma escalada de preços internacionais”, dizem.

Os secretários afirmam que as alterações sugeridas pelo projeto 11/2020 são inconstitucionais e não reduzem os preços. Por isso, solicitam ao Senado que tramite outro projeto -o PL 1472/2020, que cria a necessidade de os preços internos terem como referência o custo de produção e que cria um fundo para estabilizar os preços (proposta esta rechaçada pelo Ministério da Economia).

O projeto de lei complementar relatado por Prates teve origem na Câmara dos Deputados, onde foi aprovado em setembro após uma grande articulação do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).

O relatório de Prates praticamente desconsidera o texto aprovado pela Câmara. O senador petista aponta que a proposta inicial apresenta vícios de inconstitucionalidade, por ofender a autonomia de estados para determinar as alíquotas do ICMS.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Ministério da Economia, que apostava as fichas no projeto para endereçar o tema dos combustíveis, avalia que o substitutivo do projeto desagradou em diferentes aspectos.

Primeiro porque ampliou o uso de recursos hoje sujeitos ao teto de gastos para o auxílio gás, programa que paga bimestralmente 50% da média de preço de um botijão de gás para famílias carentes. A visão é que não há espaço fiscal para uma elevação no programa criado por projeto de lei do Congresso e que já vai custar R$ 1,9 bilhão em 2022.

Além disso, a equipe econômica avalia que o substitutivo não avançou em temas como a definição da alíquota única, a cobrança por litro, a periodicidade do reajuste, além de não tratar do PIS/Cofins. Tudo ficaria sujeito a decisão dos governadores, afirmam integrantes, o que basicamente mantém a situação atual.

O preço dos combustíveis é uma prioridade do presidente Jair Bolsonaro (PL) e da base aliada, que teme o impacto nas eleições e tem buscado diferentes iniciativas para endereçar o tema.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta terça (15), Bolsonaro publicou a terceira MP (Medida Provisória) que autoriza a venda direta de etanol dos produtores para postos de combustível em sete meses, após idas e vindas na tramitação de duas medidas anteriores (de agosto e setembro) no Congresso.

Nas duas Casas do Parlamento, a redução no preço dos combustíveis é a principal pauta do momento. Na Câmara, foi protocolada pelo deputado governista Christino Áureo (PP-RJ) uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) com aval do Planalto.

Já no Senado, surgiu outra apelidada de “PEC Kamikaze” pela equipe econômica. Ela contou com o apoio de ministros do governo e do senador e filho do presidente, Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Recentemente, Lira passou a defender a aprovação do projeto que altera a cobrança de ICMS sobre combustíveis antes de o Congresso avançar na discussão da PEC que mexe nos tributos federais.