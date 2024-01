Eletrobras confirma aval para a incorporação de Furnas

A Eletrobras confirmou nesta quinta-feira, 11, a aprovação em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da incorporação da subsidiária integral Furnas. A informação, antecipada pelo(sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), decorreu da decisão proferida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre Moraes ter determinado a cassação das liminares que suspenderam a AGE no último dia 29.

“A incorporação de Furnas representa um marco importante à reorganização societária da Eletrobras e simplificação de sua estrutura conforme previsto no Plano Estratégico”, disse a empresa em comunicado ao mercado.

Segunda a Eletrobras, a incorporação não acarretará em aumento de capital, nem a emissão de novas ações pela companhia e nem direito de recesso, segundo comunicado ao mercado divulgado pela Eletrobras.

Após a verificação das condições suspensivas, a incorporação ocorrerá na data a ser definida pelo conselho de administração da Eletrobras.