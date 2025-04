Dólar volta a R$ 5,91 e Bolsa despenca em dia volátil, com temores sobre tarifas de Trump

TAMARA NASSIF

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O dólar disparou 1,29% e voltou ao patamar de R$ 5,90 nesta segunda-feira (7), em mais um dia de pânico no mercado financeiro devido ao choque tarifário do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.



A cotação final foi de R$ 5,910, valor não alcançado desde o fim de fevereiro deste ano. O pessimismo também afetou as negociações da B3, e a Bolsa brasileira fechou em forte queda de 1,31%, a 125.588 pontos.



O dia foi de elevada volatilidade ao redor do mundo, engatilhado por rumores de que as tarifas poderiam ser suspensas em 90 dias para negociações entre os Estados Unidos e os países mais afetados pelo tarifaço, à exceção da China.



Os três principais índices acionários dos EUA -S&P 500, Nasdaq Composite e Dow Jones-, que abriram em forte queda, chegaram a ter um repique repentino. O Nasdaq Composite chegou a marcar 8% de valorização, e o S&P500, 6%.



Mas a informação logo foi desmentida, causando forte oscilação nas cotações ao longo do dia. O S&P500 caiu 0,80% e o Dow Jones, 0,91%. O Nasdaq Composite avançou 0,10%.



“Os mercados entraram em pânico com as tarifas de Trump nos últimos dias. O rumor de que haveria uma pausa de 90 dias para negociações, com ressalvas para a China, fez os índices dispararem, mas a Casa Branca não só não confirmou como disse que se tratava de ‘fake news'”, diz Ian Lopes, economista da Valor Investimentos.



“Isso gera uma incerteza muito grande e traz enorme volatilidade, tanto para cima quanto para baixo. O cenário está muito incerto ainda.”



O tarifaço de Trump consolidou a perspectiva de uma guerra comercial ampla na última semana. O presidente impôs tarifas adicionais de importação a todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos, partindo de um piso comum de 10% a todos os produtos importados, independentemente da origem.



Além da taxa-base, encargos adicionais de diferentes magnitudes irão incidir sobre cada país. Para a China, a sobretaxa é de 34%. União Europeia será taxada em 20%, Japão em 24% e Brasil, 10%. Ao todo, 186 economias foram taxadas.



As medidas foram mais agressivas do que o esperado, e o mercado torce por uma rodada de negociação entre os Estados Unidos e os países afetados. Sem chances de um acordo, a China puxou a fila dos contra-ataques aos Estados Unidos na sexta-feira e anunciou tarifas de retaliação, que entrarão em vigor a partir da próxima quinta, 10 de abril.



A reação nos mercados foi instantânea. Bolsas derreteram pelo segundo dia consecutivo, sob efeito da escalada na guerra comercial e das perspectivas de uma recessão a nível global. As empresas dos índices de Wall Street perderam quase US$ 6 trilhões em valor só na última semana.



Em postagem no Truth Social nesta segunda, Trump disse que adotará uma tarifa de 50% sobre a China se as tarifas retaliatórias não forem suspensas.



“Além disso, todas as negociações com a China referentes às reuniões solicitadas por eles conosco serão encerradas! As negociações com outros países, que também solicitaram reuniões, começarão a ocorrer imediatamente”, escreveu.



Antes de quarta-feira, Trump já havia implementado uma tarifa de 20% sobre produtos chineses, taxas de 25% sobre importações de aço e alumínio e tarifas de 25% sobre mercadorias de México e Canadá que violem as regras de um acordo comercial da América do Norte. Na quinta passada, ainda entraram em vigor as tarifas sobre os automóveis importados.



As importações para os Estados Unidos enfrentam agora uma tarifa média de 22,5%, acima dos 2,5% do ano passado, de acordo com a Fitch Ratings -as barreiras mais altas em mais de um século.



É esperado que o comércio internacional sofra um baque com as tarifas, o que pode afetar o crescimento econômico dos países mais afetados. “Não sabemos o impacto total, mas sabemos que será negativo para o crescimento econômico global”, afirma Leonel Mattos, analista de inteligência de mercado da StoneX.



Segundo análises do banco JPMorgan, o tarifaço elevou os riscos de uma recessão global e dos Estados Unidos de 40% para 60% em apenas uma semana.



No caso dos norte-americanos, o choque tarifário também afeta a cadeia produtiva doméstica, “antes globalizada e dependente das importações de outros países”, diz Mattos.



“A possibilidade de uma recessão vem junto de um aumento simultâneo da inflação, visto que as tarifas provavelmente vão significar produtos importados mais caros e pressão nos preços.”



O presidente do Fed (Federal Reserve, o banco central dos EUA), Jerome Powell, endereçou esses temores em falas na sexta. Ele afirmou que as novas tarifas são “maiores do que o esperado” e as consequências econômicas, incluindo inflação mais alta e crescimento mais lento, provavelmente também serão.



Para os mercados, a retaliação chinesa na sexta-feira concretizou a guerra comercial. A expectativa, agora, é que outras economias afetadas anunciem suas próprias represálias.



O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, anunciou na quinta um conjunto limitado de medidas de combate às tarifas dos Estados Unidos e chamou o tarifaço de “tragédia” para o comércio global. No Japão, o primeiro-ministro Shigeru Ishiba disse que as tarifas criaram uma “crise nacional”. Na Europa, um pacote de retaliações está em discussão em Bruxelas.



“[A reação da China] é significativa e indica que é improvável que a guerra de tarifas tenha acabado. Daí a reação no mercado. Os investidores estão com medo de uma situação de guerra comercial do tipo ‘olho por olho'”, diz Stephane Ekolo, estrategista de mercado e ações da Tradition.