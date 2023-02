Dólar sobe mais de 1,5% após falas de Lula sobre BC e Bolsa se recupera com altas de Vale e Petrobras

A moeda que nesta quinta (2) fechou nos R$ 5,04, o menor patamar desde 29 de agosto de 2022, sobe acentuadamente frente ao real

O dólar e os juros ganham força no mercado brasileiro nesta sexta (3) pressionados pelas críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à independência do Banco Central e ao teto de gastos.

A moeda que nesta quinta (2) fechou nos R$ 5,04, o menor patamar desde 29 de agosto de 2022, sobe acentuadamente frente ao real desde a abertura desta sexta.

Às 13h45, o dólar à vista avançava 1,70%, a R$ 5,13 na venda.

As falas do presidente também pressionam todas as curvas de juros. Às 13h43, os contratos com vencimento em 2024 subiam de 13,69% ao ano nesta quinta (2) para 13,75%. No vencimento para 2025, a taxa subia de 13,06% para 13,23%. Para 2027, os juros avançavam de 12,90% para 13,12%.

O Ibovespa oscila no zero a zero, em meio à recuperação de Petrobras e da Vale, que ajudavam a atenuar a pressão vinda do ambiente desfavorável a risco no exterior, após dados fortes do mercado de trabalho dos Estados Unidos.

O Departamento do Trabalho dos EUA divulgou a abertura de 517 mil vagas fora do setor agrícola em janeiro, acima das previsões, enquanto o dado de dezembro foi revisto para cima. A média de ganhos salariais por hora, por sua vez, desacelerou.

“O dado forte reacende a perspectiva de que há muito trabalho ainda a ser feito em termos de controlar o nível de atividade da economia e, consequentemente, manter taxas de juros elevadas por um prazo maior do que o que vem sendo colocado na curva”, avaliou William Casto Alves, estrategista-chefe da Avenue Securities.

Às 13h28, o Ibovespa caia a 0,31%, a 109.797 pontos, após atingir 109.188,67 pontos na mínima. Na máxima até o momento, chegou a 110.404,86 pontos. O volume financeiro nesta sexta-feira somava R$ 5 bilhões.

Beneficiados pela forte alta do dólar, Klabin (KLBN11) e Suzano (SUZB3) sobem 1,37% e 3,35%, respectivamente, e estão entre os mais negociados no Ibovespa nesta sexta.

Após forte queda nesta quinta, a Petrobras (PETR4) se recupera com alta acima de 1,7% neste sexta, após a divulgação dos primeiros nomes da nova diretoria ser bem recebida pelos investidores.

Vale, que também fechou em queda no pregão anterior, ganha 0,30% nesta sexta, sendo vendida a R$ 89,32.

Já as aéreas Azul e Gol, que surfaram no dólar abaixo aos R$ 5 desta quinta, recuam em cerca de 4%.